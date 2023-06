Misiek powraca z drugim sezonem. Zobaczcie teaser serialu Disney+

Centralną postacią Miśka jest Carmen „Carmy” Berzatto, świetny i robiący oszałamiającą karierę w swoje branży szef kuchni. Po tragedii związanej z samobójstwem brata, podejmuje decyzję o powrocie do Chicago, gdzie zaczyna prowadzić bar z kanapkami – The Original Beef of Chicagoland. Na miejscu okazuje się, że zadanie jest zdecydowanie trudniejsze niż się wydawało. Na drodze kucharza stają wszyscy i wszystko. Drugi sezon to nowa restauracja i zupełnie inne wyzwania.