NVIDIA zamierza ograniczyć produkcję kart z 16 GB pamięci. Standardem RTX 5060?

Rozwój sztucznej inteligencji znacząco zwiększył zapotrzebowanie rynkowych gigantów na pamięć. Odbiło się to jednak na dostępności i cenach w przypadku zwykłych użytkowników.

Co gorsza, końca tej patowej sytuacji nie widać. Wobec tego firmy, zamiast stawiać opór, najwyraźniej starają się produkcyjnie zaadaptować do realiów, bo o innego im pozostało. NVIDIA stawia na karty z 8 GB pamięci, produkcja wersji 16 GB zwolniona Według informacji podanych przez Wccftech zmodyfikować swoje plany zamierza m.in. NVIDIA. Gigant z Kalifornii miałby w związku z problemami na linii dostaw skupić się na produkcji kart GeForce RTX 5060 i GeForce RTX 5060 Ti z 8 gigabajtami VRAM na pokładzie. Jednocześnie firma zamierza przy tym wszystkim ograniczyć wytwarzanie kart z 16 gigabajtami pamięci, a więc modeli GeForce RTX 5060 Ti oraz GeForce RTX 5070 Ti.

W tej sytuacji NVIDIA oczekuje, że model RTX 5060 8 GB będzie miał największy udział w rynku, jeżeli chodzi o dostawę nowych kart graficznych. W większych ilościach będzie również produkowany RTX 5060 Ti w wersji 8 GB. Równoznaczne będzie to ze znacznym ograniczeniem udziału wersji 16-gigabajtowych. W związku z różnicami w wydajności zdecydowanie nie jest najlepszą informacją dla graczy.

Już teraz przecież pojawiają się tytuły, dla których 8 GB może być wartością niewystarczającą do gry w najwyższej jakości. Tyczy się to szczególnie produkcji, które korzystają z silnika Unreal Engine 5. Jeżeli zaś marzy nam się granie w 4K, to mając w komputerze “ósemkę” możemy tak naprawdę na marzeniach skończyć, bo na zabawę w takiej jakości nie ma zwyczajnie szans. Bez kompromisów graficznych się zatem nie obejdzie. Przy tym wszystkim wydaje się, że dobrze to już było. Od wielu miesięcy ceny podzespołów rosną, co wpływa nie tylko na rynek gamingowy, ale również smartfony czy laptopy. Spora w tym “zasługa” sztucznej inteligencji, która jest zarówno energio-, jak i pamięciożerna. Mimo to jest sektorem na tyle atrakcyjnym, że wiele firm, by nie zostać z tyłu w wyścigu technologicznym, inwestuje w AI.

