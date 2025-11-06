Minęły 4 lata od wprowadzenia zastępstwa dla Avengersów. Marvel mocno przejechał się na tej decyzji

Swego czasu to był najgorzej oceniany film z MCU.

Dokładnie 5 listopada 2021 roku do kin trafił film, który miał wprowadzić do MCU zupełnie nową drużynę superbohaterów, jeszcze potężniejszych od Avengersów. Eternals w reżyserii Chloé Zhao, laureatki Oscara za Nomadland, miało być ambitną epopeją o nieśmiertelnych strażnikach ludzkości. W rzeczywistości okazało się jednym z najbardziej kontrowersyjnych i najgorzej ocenianych projektów w historii całego uniwersum. Eternals – minęły cztery lata od nieudanego wprowadzenia nowej superbohaterskiej drużyny do MCU Produkcja, w której wystąpili m.in. Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan i Richard Madden, była jednym z najdroższych filmów w historii MCU. Mimo ogromnego rozmachu i gwiazdorskiej obsady, tytuł nie spełnił oczekiwań ani fanów, ani krytyków. Z wynikiem 47% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, Eternals zapisało się jako pierwszy film Marvela oficjalnie uznany za „zgniły” w historii platformy.

Choć film nie był katastrofą finansową, jego przychody nie dorównały oczekiwaniom studia. Największy problem stanowiło jednak to, że widzowie nie odnaleźli w nim charakterystycznej dla Marvela lekkości i humoru. Chloé Zhao postawiła na refleksyjną narrację o boskich istotach rozdartych między obowiązkiem a uczuciem, co nie zgrało się z oczekiwaniami widzów przyzwyczajonych do dynamicznych widowisk. Krytykowano zbyt długi czas trwania, liczną obsadę i brak wyrazistego antagonisty, choć nie brakowało też pochwał dla scen akcji i efektów wizualnych. To właśnie od Eternals wielu widzów uważa, że był to koniec złotej ery Marvel Studios. Wcześniejsze filmy, nawet jeśli nie były idealne, utrzymywały wysoki poziom jakości i popularności. Po premierze Eternals krytyka wobec kolejnych projektów zaczęła narastać, a same wyniki finansowe uległy znacznemu pogorszeniu.

Kolejne lata pokazały, że MCU zmaga się z przesytem treści i utratą spójnej wizji. Rozbudowana oferta seriali oraz zbyt szybkie tempo produkcji odbiły się na jakości i spójności uniwersum. Marvel zapowiedział już ograniczenie liczby premier, skupiając się na poprawie jakości nad ilością. Cztery lata po premierze Eternals, wielu fanów wciąż czeka na kontynuację wątków zapowiedzianych w scenach po napisach, w tym pojawienie się Black Knighta i Blade’a. Niestety, według najnowszych informacji, Marvel nie ma w planach bezpośredniego sequela. Obecnie fani czekają na premierę Avengers: Doomsday. Niedawno informowaliśmy o wycieku nowej listy bohaterów, którzy nie zostali wcześniej oficjalnie potwierdzeni przez Marvela.

