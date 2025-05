Minęło zaledwie kilka dni od premiery nowego serialu Netflix, a ma on już 100% pozytywnych recenzji

Netflix właśnie wypuścił nowy thriller, który już teraz zbiera entuzjastyczne recenzje. Sześcioodcinkowy duński miniserial Rezerwat (org. Secrets We Keep) zadebiutował w ubiegłym tygodniu na platformie i osiągnął imponujące 100% pozytywnych recenzji od krytyków na Rotten Tomatoes. Ocena widzów jest równie wysoka, bo wynosi 73 %. To wskazuje na to, że to jedna z najmocniejszych pozycji Netflixa w maju.

Rezerwat – duński serial z wysokimi ocenami

Za serialem stoją Ingeborg Topsøe (twórczyni) i Per Fly (reżyser). W obsadzie znaleźli się m.in. Marie Bach Hansen, Simon Sears, Danica Curcic, Excel Busano, Sara Fanta Traore oraz Lars Ranthe. Oficjalny opis serialu brzmi: