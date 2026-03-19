Minęło 8 lat od kiedy Goku osiągnął swoją najpotężniejszą formę. To było wielkie wydarzenie w Dragon Ball Super

A i tak nie miał lekkiej przeprawy ze swoim przeciwnikiem na Turnieju Mocy.



Osiem lat temu fani Dragon Ball Super byli świadkami jednego z najważniejszych momentów w historii całej serii. To właśnie wtedy zadebiutowała pełna wersja jednej z najpotężniejszych transformacji Goku, czyli Ultra Instinct. Dragon Ball Super – osiem lat temu Goku osiągnął Ultra Instinct Premiera 130. odcinka Dragon Ball Super, która odbyła się 18 marca 2018 roku w Japonii, była wydarzeniem globalnym. Serial znajdował się wówczas w kulminacyjnym momencie Turnieju Mocy, a napięcie sięgało zenitu. Właśnie wtedy Goku osiągnął poziom, który wcześniej wydawał się przeznaczony wyłącznie dla bogów.

Ultra Instinct od początku był przedstawiany jako stan absolutnej harmonii ciała i umysłu. Pozwalał Goku reagować bez udziału świadomości, dzięki czemu jego ruchy stawały się niemal perfekcyjne. Początkowo bohater nie był w stanie utrzymać tej formy przez dłuższy czas, ponieważ wiązała się ona z ogromnym obciążeniem organizmu.

Dopiero w końcowej fazie Turnieju Mocy Goku zdołał w pełni opanować tę transformację. Charakterystyczne srebrne włosy i wyraźny wzrost siły sprawiły, że był w stanie zrównać się z Jirenem, jednym z najpotężniejszych przeciwników w całym uniwersum. Co istotne, mimo ogromnego znaczenia tej sceny, pełna wersja Ultra Instinct pojawiła się na ekranie jedynie przez krótki moment. Od tamtej pory forma ta nie doczekała się powrotu w telewizyjnym anime, choć wydarzenia z filmów kinowych rozgrywały się już po zakończeniu serialu. Sytuacja ma się jednak wkrótce zmienić. Pod koniec stycznia zapowiedziano powrót anime w Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. Historia ta rozgrywa się po Turnieju Mocy i przed wydarzeniami z filmu Dragon Ball Super Super Hero. W nadchodzących odcinkach Goku ponownie skupi się na doskonaleniu Ultra Instinct. Trening tej zdolności stanie się jednym z głównych wątków fabularnych, a widzowie zobaczą różne etapy opanowywania tej techniki. Nie zabraknie także nowego, niezwykle groźnego przeciwnika. Moro, znany jako Pożeracz Planet, zmusi bohaterów do sięgnięcia po absolutne maksimum swoich możliwości.

