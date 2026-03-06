Hity dostępne dla wszystkich. Microsoft z kolejną edycją Free Play Days

Xbox ogłosił nową edycję Free Play Days, która tym razem jest wyjątkowo bogata. Od czwartku 5 marca do niedzieli 8 marca 2026 roku (a w przypadku jednego tytułu nawet do poniedziałku), gracze mogą za darmo sprawdzić cztery głośne produkcje. Co istotne, niektóre z nich są dostępne dla wszystkich użytkowników Xbox, bez konieczności posiadania subskrypcji Game Pass.

Free Play Days – co pojawiło się w ramach kolejnej edycji?

W tej edycji Microsoft zdecydował się udostępnić dwa duże tytuły każdemu posiadaczowi konsoli Xbox (wymagane jedynie darmowe konto):