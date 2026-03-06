Zaloguj się lub Zarejestruj

Hity dostępne dla wszystkich. Microsoft z kolejną edycją Free Play Days

Mikołaj Berlik
2026/03/06 11:10
Zagramy nawet bez Game Passa.

Xbox ogłosił nową edycję Free Play Days, która tym razem jest wyjątkowo bogata. Od czwartku 5 marca do niedzieli 8 marca 2026 roku (a w przypadku jednego tytułu nawet do poniedziałku), gracze mogą za darmo sprawdzić cztery głośne produkcje. Co istotne, niektóre z nich są dostępne dla wszystkich użytkowników Xbox, bez konieczności posiadania subskrypcji Game Pass.

Free Play Days
Free Play Days

Free Play Days – co pojawiło się w ramach kolejnej edycji?

W tej edycji Microsoft zdecydował się udostępnić dwa duże tytuły każdemu posiadaczowi konsoli Xbox (wymagane jedynie darmowe konto):

  • Call of Duty: Black Ops 7: Darmowy okres próbny trwa najdłużej – od 5 do 9 marca (do godziny 19:00 czasu polskiego). Gracze otrzymują dostęp do pełnego trybu Multiplayer (ponad 25 map, w tym kultowe Nuketown i klasyczne Slums) oraz trybu Zombie, w tym nowej mapy Mars Survival i trybu Cursed Survival.
  • FBC: Firebreak: Kooperacyjna strzelanka od Remedy Entertainment (osadzona w świecie gry Control) również jest dostępna za darmo dla wszystkich od 5 do 8 marca. To świetna okazja, by sprawdzić, jak jednostka Firebreak radzi sobie z nadprzyrodzonymi zagrożeniami w najdziwniejszych kryzysach Biura.

GramTV przedstawia:

Pozostałe dwa tytuły są zarezerwowane dla subskrybentów usług Game Pass:

  • Sonic Racing: CrossWorlds: Najnowsza odsłona wyścigów z niebieskim jeżem, oferująca 23 postacie i międzywymiarowe trasy. Gra jest obecnie przeceniona o 40% (do 11 marca).
  • Black Desert: Popularne MMORPG świętuje właśnie 6. rocznicę wprowadzenia Cross-playu. Nowa aktualizacja Olvia Academy ma ułatwić start początkującym graczom, a liczne wydarzenia rocznicowe oferują unikalne nagrody.

Wszystkie gry można zainstalować bezpośrednio z poziomu konsoli (zakładka Subskrypcje -> Kolekcja Free Play Days) lub przez stronę Xbox.com. Najważniejszą informacją jest fakt, że wszystkie osiągnięcia i punkty Gamerscore zdobyte podczas darmowego weekendu zostaną zachowane, jeśli zdecydujesz się na zakup pełnej wersji gry. Większość z tych tytułów jest obecnie objęta promocją cenową.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/03/05/free-play-days-03-05-2026/

