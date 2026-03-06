Hity dostępne dla wszystkich. Microsoft z kolejną edycją Free Play Days

Xbox ogłosił nową edycję Free Play Days, która tym razem jest wyjątkowo bogata. Od czwartku 5 marca do niedzieli 8 marca 2026 roku (a w przypadku jednego tytułu nawet do poniedziałku), gracze mogą za darmo sprawdzić cztery głośne produkcje. Co istotne, niektóre z nich są dostępne dla wszystkich użytkowników Xbox, bez konieczności posiadania subskrypcji Game Pass.
Free Play Days – co pojawiło się w ramach kolejnej edycji?
W tej edycji Microsoft zdecydował się udostępnić dwa duże tytuły każdemu posiadaczowi konsoli Xbox (wymagane jedynie darmowe konto):
- Call of Duty: Black Ops 7: Darmowy okres próbny trwa najdłużej – od 5 do 9 marca (do godziny 19:00 czasu polskiego). Gracze otrzymują dostęp do pełnego trybu Multiplayer (ponad 25 map, w tym kultowe Nuketown i klasyczne Slums) oraz trybu Zombie, w tym nowej mapy Mars Survival i trybu Cursed Survival.
- FBC: Firebreak: Kooperacyjna strzelanka od Remedy Entertainment (osadzona w świecie gry Control) również jest dostępna za darmo dla wszystkich od 5 do 8 marca. To świetna okazja, by sprawdzić, jak jednostka Firebreak radzi sobie z nadprzyrodzonymi zagrożeniami w najdziwniejszych kryzysach Biura.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!