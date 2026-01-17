Momoa zaostrza apetyty przed Minecraft 2. "Ten scenariusz jest jeszcze lepszy"

Minecraft: Film to ten przypadek, gdy opinie krytyków i widzów w ogóle się nie pokrywają. Ci pierwsi raczej chłodno przyjęli produkcję, ci drudzy natomiast tłumnie ruszyli do kin.

Nie dziwi zatem fakt, że już jakiś czas temu oficjalnie ogłoszono, iż Minecraft 2 powstanie . O samej produkcji wiadomo na razie niewiele, ale niewykluczone, iż pojawi się w niej Alex, którą mogliśmy zobaczyć w scenie po napisach oryginalnego filmu. Tak czy inaczej, Jason Momoa, który zagrał w pierwszej części i ma powtórzyć swój występ również w części drugiej, zapewnia, iż sequel będzie jeszcze lepszy.

Efekt? Z jednej strony film ze świata Minecrafta może “pochwalić się” średnią ocen w serwisie Metacritic na poziomie 45/100. Z drugiej zaś w box office zainkasował on prawie 960 milionów dolarów .

Ten scenariusz jest jeszcze lepszy. Jest tak dobry. Śmiałem się przy nim na głos. A od bardzo dawna nie śmiałem się na głos przy żadnym scenariuszu.

Poza Momoą na ekranie ponownie zagoszczą również Jack Black, Danielle Brooks, Emma Myers oraz Sebastian Hansen. Premiera dystrybuowanej przez Warner Bros. Pictures produkcji planowana jest na 23 lipca 2027. Sami aktorzy po raz pierwszy na plan zdjęciowy wejdą natomiast prawdopodobnie w kwietniu tego roku. Wtedy też za kamerą, podobnie jak w pierwowzorze, stanie Jared Hess.

Reżyser, spod którego ręki wyszedł też Napoleon Wybuchowiec, w rozmowie Deadline zauważył, że w tym świecie jest jeszcze wiele do opowiedzenia:

Jest bardzo wiele rzeczy, których nie wykorzystaliśmy, chociaż chcieliśmy to zrobić. Świetnie bym się bawił, robiąc sequel i wygląda na to, że już się o tym mówi, jestem więc ogromnie podekscytowany. Powrót do tego świata będzie świetną zabawą. Z kolei fani po prostu świetnie się przy tym bawią. Zapowiedzieliśmy to z napisach końcowy i wygląda na to, że fani oszaleli na tym punkcie.

Minecraft: Film swoją premierę zaliczył 30 marca 2025 roku. Produkcja, której budżet wyniósł 150 milionów dolarów, ostatecznie zarobiła 958,2 miliona dolarów. Dzięki swoim rolom w tym filmie nagrody podczas Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 zgarnęli Jack Black jako najlepszy aktor oraz Emma Myers jako nalepszy kopacz tyłków.