Minecraft z istotną zmianą. Od teraz transport będzie zdecydowanie łatwiejszy

Gracze Minectaft mogą teraz przypiąć do siebie całą grupę mobów i poprowadzić je w jednym kierunku. Dodatkowo, ciągnięte stworzenia będą automatycznie obracać się w stronę gracza, co eliminuje wcześniejsze problemy z ich niechcianym ustawianiem oraz zrywaniem się ze smyczy. Samo wypuszczanie zwierząt ułatwią nożyce, które mogą uwolnić wybranego moba bez rozpinania całej grupy - nie działają one na stworzeniach przywiązanych przez innych graczy.

Warto dodać, że testowa łatka do Minecraft wprowadziła też wiele innych usprawnień, w tym możliwość przypięcia większych mobów do Happy Ghasta, który już niedługo zadebiutuje w pełnej wersji. Cały opis zmian możemy przeczytać na stronie deweloperów. Wczoraj informowaliśmy o YouTuberze, który stracił dostęp do kultowej gry po 15 latach.