YouTuber stracił dostęp do Minecrafta po 15 latach - kolejny raz rozpoczęto dyskusję o własności gier

Sprawa migracji konta Minecraft: Java Edition do Microsoftu znów stała się powodem bardzo wielu rozmów w internecie. YouTuber znany jako Peanut Butter Gamer utracił dostęp do gry po 15 latach i wywołał falę krytyki wobec wielu podobnych decyzji wśród deweloperów - innym popularnym przypadkiem było The Crew od Ubisoftu.

Minecraft - kupienie gry nie oznacza posiadania jej

Austin Hargrave, znany jako Peanut Butter Gamer, podzielił się historią, w której po uruchomieniu Minecrafta okazało się, że nie ma już do niego dostępu. Powodem był brak migracji konta do systemu Microsoftu - firma ogłosiła tę konieczność już w 2020 roku i dała graczom prawie 3 lata na przeniesienie się. Po 19 września 2023 gra bez konta Microsoft przestała działać.

