Minecraft w nowym zwiastunie. Film wygląda lepiej niż za pierwszym razem?

Za nieco ponad miesiąc do kin trafi jedna z najbardziej oczekiwanych growych adaptacji, czyli Minecraft. Produkcja nie zrobiła wielkiej furory pierwszym zwiastunem i sporo osób narzekało, że komputerowa grafika nie wygląda zbyt dobrze, a żywi aktorzy nie pasują do tego świata. W ostatnich dniach sporo kontrowersji wywołała także figurka Steve’a, w którego wciela się Jack Black, która trafi do sprzedaży przy okazji premiery filmu. Warner Bros. jednak nie zraża się negatywnymi komentarzami i właśnie udostępnili nowy zwiastun filmu, który prezentuje wiele nowych scen, głównie tymi prezentującymi kolejne postacie, zwierzęta, czy potwory znane z gry Mojang.

Czterech odmieńców – Garrett „The Garbage Man” Garrison, Henry, Natalie i Dawn – zmagają się ze zwykłymi problemami życia codziennego, gdy nagle zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadświata: dziwacznej, sześciennej krainy czarów, która kwitnie dzięki wyobraźni. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować ten świat (i chronić go także przed złymi stworzeniami, takimi jak Pigliny i Zombie), wyruszając jednocześnie na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym, doświadczonym rzemieślnikiem, Stevem. Ich wspólna przygoda będzie wyzwaniem dla całej piątki, aby wykazała się odwagą i swoimi charakterystycznymi cechami, które czynią każdego z nich wyjątkowo kreatywnymi. W końcu odkryją, że te same umiejętności mogą wykorzystać w prawdziwym świecie.