Kto będzie chciał się tym bawić? Absurdalna figurka Jacka Blacka z Minecrafta

Do sieci trafiła figurka Steve’a granego przez Jacka Blacka, pochodząca z aktorskiego filmu Minecraft. Niektórzy nie kryją oburzenia.

Już na początku lipca w kinach zadebiutuje aktorski film Minecraft, który rozszerzy uniwersum stworzone przez Mojang. Jeszcze w ubiegłym roku pojawił się pierwszy zwiastun produkcji, który zebrał sporo negatywnych opinii od widzów. Mimo to Minecraft może stać się wielkim hitem, jako że jest to produkcja skierowana głównie do dzieci. Jeżeli film mimo to nie odniesie sukcesu w kinach, to firma będzie mogła odrobić straty ze sprzedaży gadżetów z motywami z ekranizacji, w tym zabawek. Zdjęcie jednej z nich właśnie trafiło do sieci i wywołało spore oburzenie. Figurka Jacka Blacka z filmowego Minecrafta wywołała spore oburzenie Na Reddicie pojawiło się zdjęcie figurki Steve’a, w którego wciela się Jack Black. Problem w tym, że to właściwie zabawka… Jacka Blacka. Postać ma długie włosy oraz brodę, a także niebieską koszulkę i dżinsy, wyglądając po prostu zwyczajnie. Jedna z użytkowniczek serwisu X wprost napisała, że nie wyobraża sobie, aby dzieci chciały bawić się figurką mężczyzny „w średnim wieku z wielkim brzuchem”. Dodała, że wybór tego aktora do tak ważnej roli był błędem.

Eeeeeeeewwww!!! Już słyszę dzieci - MAMO! CHCĘ FIGURKĘ MĘŻCZYZNY W ŚREDNIM WIEKU Z WIELKIM BRZUCHEM!!! Jack Black był najgorszym wyborem do filmu Minecraft. Wczytywanie ramki mediów. Podobnego zdania są użytkownicy Reddita, którzy pod postem stwierdzili, że zabawka wygląda „okropnie”, ale mimo to jest w niej coś pociągającego. Jedna z osób wprost napisała, że to „dosłownie tylko figurka Jacka Blacka”. Inny z kolei zdaje sobie sprawę, dlaczego to powstało, ale nie podoba mu się, że taka figurka trafiła do sprzedaży.

Czterech odmieńców – Garrett „The Garbage Man” Garrison, Henry, Natalie i Dawn – zmagają się ze zwykłymi problemami życia codziennego, gdy nagle zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Nadświata: dziwacznej, sześciennej krainy czarów, która kwitnie dzięki wyobraźni. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować ten świat (i chronić go także przed złymi stworzeniami, takimi jak Pigliny i Zombie), wyruszając jednocześnie na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym, doświadczonym rzemieślnikiem, Stevem. Ich wspólna przygoda będzie wyzwaniem dla całej piątki, aby wykazała się odwagą i swoimi charakterystycznymi cechami, które czynią każdego z nich wyjątkowo kreatywnymi. W końcu odkryją, że te same umiejętności mogą wykorzystać w prawdziwym świecie. Reżyserem Minecrafta jest Jared Hess, twórca Napoleona Wybuchowca, Asów bez kasy oraz animacji Jednorożec Thelma. W obsadzie znaleźli się: Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon oraz Jemaine Clement. Przypomnijmy, że polską premierę Minecrafta wyznaczono na 4 kwietnia 2025 roku.

