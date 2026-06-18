Minecraft Dungeons 2 nie będzie otwartym światem. Twórcy wyjaśniają, czego mogą spodziewać się gracze

Nowa odsłona dungeon crawlera zaoferuje znacznie większe lokacje, ale Mojang nie chce nazywać ich open worldem.

Minecraft Dungeons 2 ma być znacznie ambitniejszą produkcją od swojego poprzednika. Mojang zapowiada większy świat, większy nacisk na eksplorację i nową strukturę rozgrywki, ale jednocześnie podkreśla, że nie będzie to typowa gra z otwartym światem. Minecraft Dungeons 2 – większy świat i więcej eksploracji Pierwsze Minecraft Dungeons z 2020 roku opierało się na prostym schemacie. Gracze wybierali misję, kończyli ją, odbierali nagrody i wracali do obozu. W przypadku kontynuacji deweloperzy zdecydowali się na bardziej rozbudowaną formułę, określaną jako „połączony świat”.

Dyrektor kreatywny Mans Olson wyjaśnił, że Minecraft Dungeons 2 zaoferuje znacznie większy obszar do odkrywania niż poprzednia odsłona. Jednocześnie studio celowo unika określenia „open world”, ponieważ rozgrywka nadal ma być bardziej ukierunkowana niż w klasycznych grach z otwartym światem.

GramTV przedstawia:

Według twórców gracze będą mogli swobodnie podróżować po rozległym świecie i przechodzić między różnymi regionami bez konieczności wracania do centralnego obozu po każdej misji. Projektanci zadbali również o ukryte przedmioty, rzadki ekwipunek oraz potężne talizmany, które mają nagradzać dokładne przeszukiwanie map. Zmiany obejmą także interfejs. W prawym górnym rogu pojawi się minimapa, a gracze otrzymają dostęp do pełnej mapy świata. Dla osób obawiających się zgubienia w rozległych lokacjach przygotowano funkcję Guiding Light. Po jej aktywowaniu gra wskaże kolejny cel lub kierunek podróży, co ma ułatwić zabawę mniej doświadczonym użytkownikom. Premiera Minecraft Dungeons 2 została zaplanowana na 29 września. Gra trafi na PC, PS5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Minecraft Dungeons 2 z datą premiery. Nowy gameplay z Xbox Games Showcase

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