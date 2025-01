Minecraft 2 nie powstanie, pomimo decyzji fanów. Notch zajmie się stworzeniem roguelike’a

Kilka dni temu informowaliśmy o “zapowiedzi” Minecrafta 2 przez Notcha, twórcy oryginału z 2011 roku. Deweloper nie zajmujący się już projektem zapytał społeczność na Twitterze/X, jaki powinien być jego następny projekt. Mimo wielu głosów wspierających powstanie duchowego spadkobiercy kultowego sandboksa ten jednak w najbliższym czasie nie powstanie.

Minecraft 2 - oryginalny twórca wycofał się z pomysłu

Przy okazji poprzedniej wiadomości informowaliśmy o ankiecie, w której mogliśmy wybrać jedną z dwóch gier, która doczeka się w najbliższym czasie uwagi. Markus “Notch” Persson dał nam dwie opcje: roguelike’a o tytule Levers and Chests oraz wspomnianego już Minecrafta 2. Wynik głosowania w tej chwili wynosi 81,5 do 18,5 procenta na korzyść drugiej wymienionej opcji, jednak nie będzie to miało wpływu na rzeczywistość.