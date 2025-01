Minecraft 2 „praktycznie zapowiedziany”. Notch pracuje nad następcą popularnej gry

W długim poście wyjaśnił, że duchowi następcy zazwyczaj są „tragiczni”, „przesadzeni” i „chce tego uniknąć”, ale jest skłonny zrobić to, czego fani od niego oczekują, jeśli są otwarci na sfinansowanie jego najnowszego projektu. Notch zapewnił również, że jego najnowsza gra nie naruszy „niesamowitej pracy, którą wykonuje zespół Mojang i Microsoft”.

W zasadzie zapowiedziałem Minecraft 2.

Pomyślałem, że może ludzie NAPRAWDĘ chcą, żebym stworzył kolejną grę, która będzie bardzo podobna do pierwszej. Uwielbiam znowu pracować nad grami.

Nie jest dla mnie szczególnie ważne, którą grę stworzę jako pierwszą (ani nawet czy stworzę ich więcej), ale wiem, że ją wyprodukuję, więc pomyślałem, że chętnie dam jej uczciwą szansę, tworząc duchowego następcę Minecrafta, i zorganizowałem na ten temat ankietę.

Moim zamiarem jest bycie transparentnym i szczerym w tej kwestii, mówiąc, że duchowi następcy są zazwyczaj w pewnym sensie... wiesz... przesadzeni, tragiczni. Są to rzeczy, których obawiam się w mojej następnej grze i staram się ich unikać. Więc dlaczego nie zrobić tego, czego ludzie CHCĄ i są gotowi dać mi, jakoś, JESZCZE WIĘCEJ gotówki.

Zamierzam wydać dobrze wydać te pieniądze, ale Boże, nauczyłem się, że wiele razy przegrywam. Wygrywanie jest porażką, dopóki nie osiągniesz sukcesu.

A, i bardzo cenię sobie dotrzymywanie słowa, więc zamierzam to zrobić w sposób, który nie będzie próbował podstępnie naruszać niesamowitej pracy, jaką wykonuje zespół Mojang, ani tego, co wykonuje Microsoft.

I szanuję ich za to. To ich praca. I oni, z tego co rozumiem, pozwalają studiu robić rzeczy po swojemu, co wydaje mi się bardzo sprawiedliwe.