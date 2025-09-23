Minął miesiąc od premiery, a wydawca już zapowiedział zamknięcie serwerów. Gracze oburzeni

Fani tej produkcji długo nie nacieszą się grą wieloosobową i innymi sieciowymi funkcjami.

2K Games ujawniło, kiedy zakończy wsparcie sieciowe dla WWE 2K25. Informacja z pewnością rozczaruje graczy, szczególnie tych, którzy niedawno sięgnęli po wersję na Nintendo Switch 2. Zgodnie z oficjalnym komunikatem serwery gry zostaną wyłączone 14 marca 2027 roku. WWE 2K25 – 2K Games podał już datę wyłączenia serwerów gry Po tej dacie użytkownicy utracą dostęp do wszystkich trybów i funkcji online. Nadal będzie można korzystać z zawartości offline, takich jak Play Now, Showcase, MyRISE, MyGM czy Universe. W oświadczeniu czytamy:

Funkcje i usługi online WWE 2K25 będą dostępne do 14 marca 2027 roku. Oznacza to, że WWE 2K25 otrzyma dwa lata wsparcia od swojej pierwotnej premiery, która odbyła się 14 marca 2025 roku. Jednak w przypadku użytkowników Switcha 2 sytuacja wygląda mniej korzystnie, gdyż ta wersja gry trafiła na rynek dopiero 23 lipca. W praktyce gracze na nowej konsoli Nintendo będą mogli cieszyć się pełną funkcjonalnością sieciową przez zaledwie półtora roku. Warto też dodać, że edycja fizyczna gry na Switcha oferowana jest w formie „code-in-box”, czyli z kodem do pobrania zamiast tradycyjnego nośnika. Nie jest to odosobniona decyzja. Jeszcze wcześniej, bo 5 stycznia 2026 roku, zakończą się usługi online w WWE 2K24. Działania 2K wpisują się w szerszy trend ograniczania wsparcia sieciowego dla starszych produkcji.

Coraz częściej decyzje wydawców spotykają się z krytyką społeczności. Konsumencki ruch Stop Killing Games od miesięcy sprzeciwia się praktyce „uśmiercania” gier, które po wyłączeniu serwerów tracą znaczną część funkcjonalności. Organizacja podkreśla, że takie działania ograniczają prawa graczy i podważają wartość zakupionych produktów. Z kolei europejskie stowarzyszenie branżowe, w skład którego wchodzą między innymi Nintendo i Microsoft, przedstawiło inny punkt widzenia. Według jego przedstawicieli utrzymywanie wsparcia online w nieskończoność mogłoby mieć negatywny wpływ na projektowanie gier i stanowić zniechęcający czynnik przy wprowadzaniu ich na niektóre rynki. Jak argumentują: Zapewnienie nieograniczonego wsparcia online mogłoby wywołać efekt mrożący dla projektowania gier i działać zniechęcająco wobec ich dostępności w niektórych regionach. Choć gracze wciąż mają przed sobą niemal dwa lata rozgrywki sieciowej, decyzja 2K wyraźnie sygnalizuje, że era WWE 2K25 będzie stosunkowo krótka. Fani, którzy chcą w pełni wykorzystać tryby online, powinni mieć na uwadze zbliżającą się datę wyłączenia serwerów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.