Miłość do trudnych gier bierze się z natury człowieka. Adrian Chmielarz wypowiedział się o tym fenomenie

Mikołaj Berlik
2025/08/26 17:00
Wyjaśnia on, dlaczego wymagające produkcje cieszą się tak dużą popularnością.

Adrian Chmielarz, legendarny polski deweloper i współtwórca Witchfire, uważa, że popularność trudnych gier ma swoje źródło w samej naturze człowieka. W rozmowie z serwisem Rogueliker twórca wyjaśnił, że poszukiwanie wyzwań to nie przypadek, lecz coś zakorzenionego w naszym gatunku.

Witchfire i filozofia wyzwania

Zdaniem Chmielarza gry wymagające wpisują się w podstawowe potrzeby człowieka związane z przetrwaniem. Jak stwierdził, „ludzie są stworzeni do prokreacji i przetrwania”, a to drugie wymaga radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Wyzwanie w grach wideo jest więc ich symulacją, a pokonanie przeszkody wywołuje biologicznie przyjemną reakcję. Twórca dodał jednak z przymrużeniem oka, że „patrzenie na eksplodujące głowy też jest fajne”.

Rozmowa dotyczyła również planów wobec Witchfire. Chmielarz zdradził, że zespół The Astronauts wkracza w etap prac nad endgame, zmierzając do wersji 1.0. Większość zadań ma być już ukończona, ale twórcy wciąż szykują niespodzianki – nie tylko w postaci nowych lokacji, przeciwników czy ekwipunku.

Kwestia konsolowych wydań pozostaje otwarta. Jak ujawnił deweloper, ich czas nadejdzie dopiero po zakończeniu prac nad pełną wersją gry na PC.

Obecnie Witchfire dostępne jest we wczesnym dostępie na Steamie i w Epic Games Store, a gracze mogą spodziewać się dalszych aktualizacji, które przybliżą produkcję do ostatecznego wydania.

Mikołaj Berlik
