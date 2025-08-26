Miłość do trudnych gier bierze się z natury człowieka. Adrian Chmielarz wypowiedział się o tym fenomenie

Adrian Chmielarz, legendarny polski deweloper i współtwórca Witchfire, uważa, że popularność trudnych gier ma swoje źródło w samej naturze człowieka. W rozmowie z serwisem Rogueliker twórca wyjaśnił, że poszukiwanie wyzwań to nie przypadek, lecz coś zakorzenionego w naszym gatunku.

Witchfire i filozofia wyzwania

Zdaniem Chmielarza gry wymagające wpisują się w podstawowe potrzeby człowieka związane z przetrwaniem. Jak stwierdził, „ludzie są stworzeni do prokreacji i przetrwania”, a to drugie wymaga radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Wyzwanie w grach wideo jest więc ich symulacją, a pokonanie przeszkody wywołuje biologicznie przyjemną reakcję. Twórca dodał jednak z przymrużeniem oka, że „patrzenie na eksplodujące głowy też jest fajne”.