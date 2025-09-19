Miley Cyrus nagrała wspólny singiel z Mickiem Fleetwoodem i Lindsey’em Buckinghamem

Miley Cyrus połączyła siły z legendami Fleetwood Mac, Mickiem Fleetwoodem i Lindsey’em Buckinghamem, w nowym singlu “Secrets”, który znalazł się na rozszerzonej edycji jej najnowszego albumu “Something Beautiful”. Artystka zadedykowała utwór swojemu ojcu, Billy’emu Rayowi Cyrusowi, określając go jako “dar pojednania”.

Na urodziny Miley podarowała mi muzykę. Napisała dla mnie piosenkę “Secrets” i sprawiła, że zagrali w niej moi ulubieni muzycy z Fleetwood Mac! Kocham cię, Mile.

“Secrets” to delikatny rock inspirowany klimatem Fleetwood Mac. Cyrus śpiewa o zachowywaniu tajemnic i dotrzymywaniu obietnic, nawiązując przy tym do klasycznych tekstów Christine McVie i stylu Stevie Nicks. Całość uzupełnia charakterystyczne, subtelne solo gitarowe Buckinghama. Billy Ray Cyrus pochwalił się fragmentem utworu już w sierpniu:

Ta piosenka została napisana jako oferta pokoju dla kogoś, kogo na chwilę straciłam, ale zawsze kochałam. Z mojego doświadczenia wynika, że przebaczenie i wolność to jedno i to samo. Dziękuję Lindsey’owi Buckinghamowi i Mickowi Fleetwoodowi za wniesienie magii do tej muzyki. Ta piosenka jest dla mojego taty.

Edycja deluxe albumu “Something Beautiful” zawiera także 13-minutowe zamknięcie płyty w postaci utworu “Lockdown” z udziałem Davida Byrne’a. Miley Cyrus unika obecnie tras koncertowych, zastępując je filmem koncertowym pod tym samym tytułem. Wokalistka przyznaje:

Mam fizyczne możliwości i szanse na tournee. Chciałabym mieć też pragnienie, ale go nie mam.

To kolejne spotkanie Cyrus z dziedzictwem Fleetwood Mac. W 2020 roku nagrała wspólny singiel ze Stevie Nicks (Edge Of Midnight). Tymczasem Fleetwood i Buckingham po latach znów pojawili się razem w studiu, choć Nicks stwierdziła, że po śmierci Christine McVie “nie ma szans na powrót Fleetwood Mac”.