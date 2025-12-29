Milestone zrywa z utartymi schematami gier wyścigowych. Screamer ma być punktem zwrotnym w gatunku

Studio Milestone zdradziło w jaki sposób Screamer próbuje na nowo zdefiniować fabularny tryb kariery w grach wyścigowych.

Screamer to tytuł będący futurystyczną reinterpretacją kultowej serii PC z lat 90. Gra łączy dynamiczną, arcade’ową jazdę z mechanikami rodem z bijatyk i zapowiada się jako jedna z najbardziej intrygujących premier wyścigowych 2026 roku. Sercem projektu jest oryginalna, inspirowana anime historia, która została ściśle zintegrowana z rozgrywką. Choć fabularne tryby w grach wyścigowych nie są nowością, często opierają się na tych samych, wielokrotnie eksploatowanych schematach, czyli opowieściach o drodze od zera do bohatera”. Milestone postanowiło odejść od tej formuły.

Jeśli zaczynasz od typowych klisz gier wyścigowych, możesz zajść tylko do pewnego momentu. Zawsze kończy się to tymi samymi motywami i napięciami narracyjnymi, dobrze znanymi z filmów i gier.

Zamiast wybierać samochód, gracz decyduje się na jednego z bohaterów należących do jednego z pięciu zespołów wyścigowych, co jest rozwiązaniem inspirowanym bijatykami. Tę kwestię wyjaśnił dyrektor kreatywny gry Federico Cardini:

Samochód każdego bohatera jest projektowany specjalnie pod tę postać, aby jak najlepiej ją odzwierciedlać. To zupełnie inne podejście niż w typowych grach wyścigowych, gdzie nacisk kładzie się głównie na rywalizację, a nie na ludzi biorących w niej udział.

Akcja Screamera rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i skupia się na grupie kierowców biorących udział w nielegalnym turnieju wyścigowym, organizowanym przez tajemniczą postać znaną jako Mr. A. Każdy z bohaterów ma własne motywacje, od zemsty, przez pieniądze, po chęć udowodnienia swojej wartości rodzinie. Elementem spajającym fabułę i rozgrywkę jest tzw. Echo System. Oprócz aktywowania specjalnych umiejętności podczas wyścigów, pełni on kluczową rolę narracyjną. Twórcy podkreślają, że Echo będzie stale obecne w historii, a jego konsekwencje będą widoczne zarówno w fabule, jak i mechanikach gry:

Bez Echo nie można wziąć udziału w turnieju. System potrafi robić niewiarygodne rzeczy, jak choćby przywracać ludzi po eksplozji. Dla jednych to przeszkoda, dla innych technologia, która może zmienić świat. Chcieliśmy żeby wszystko było spójne: od menu, przez postacie i samochody, po historię i gameplay.

Milestone stawia także na autentyczną, inspirowaną anime oprawę wizualną. Przy tworzeniu przerywników filmowych studio współpracowało z japońskim Polygon Pictures, znanym z takich produkcji jak Star Wars: The Clone Wars czy Transformers Prime. Łącznie gracze obejrzą ponad 35 minut animowanych cutscenek, a fabułę napędzą dialogi nagrane między innymi przez Troya Bakera i Aleksa Le. Inspirując się japońskimi RPG-ami pokroju Final Fantasy i Persona, każda postać została w pełni animowana podczas dialogów i zdubbingowana przez tych samych aktorów. Caletti podkreślił: