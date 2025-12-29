Milestone zrywa z utartymi schematami gier wyścigowych. Screamer ma być punktem zwrotnym w gatunku

Studio Milestone zdradziło w jaki sposób Screamer próbuje na nowo zdefiniować fabularny tryb kariery w grach wyścigowych.
Screamer to tytuł będący futurystyczną reinterpretacją kultowej serii PC z lat 90. Gra łączy dynamiczną, arcade’ową jazdę z mechanikami rodem z bijatyk i zapowiada się jako jedna z najbardziej intrygujących premier wyścigowych 2026 roku. Sercem projektu jest oryginalna, inspirowana anime historia, która została ściśle zintegrowana z rozgrywką. Choć fabularne tryby w grach wyścigowych nie są nowością, często opierają się na tych samych, wielokrotnie eksploatowanych schematach, czyli opowieściach o drodze od zera do bohatera”. Milestone postanowiło odejść od tej formuły.
Screamer ma być punktem zwrotnym w opowiadaniu fabuły w grach wyścigowych
W rozmowie z serwisem Traxion, dyrektor kreatywny Michele Caletti, powiedział:
Jeśli zaczynasz od typowych klisz gier wyścigowych, możesz zajść tylko do pewnego momentu. Zawsze kończy się to tymi samymi motywami i napięciami narracyjnymi, dobrze znanymi z filmów i gier.
Zamiast wybierać samochód, gracz decyduje się na jednego z bohaterów należących do jednego z pięciu zespołów wyścigowych, co jest rozwiązaniem inspirowanym bijatykami. Tę kwestię wyjaśnił dyrektor kreatywny gry Federico Cardini:
Samochód każdego bohatera jest projektowany specjalnie pod tę postać, aby jak najlepiej ją odzwierciedlać. To zupełnie inne podejście niż w typowych grach wyścigowych, gdzie nacisk kładzie się głównie na rywalizację, a nie na ludzi biorących w niej udział.
Akcja Screamera rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i skupia się na grupie kierowców biorących udział w nielegalnym turnieju wyścigowym, organizowanym przez tajemniczą postać znaną jako Mr. A. Każdy z bohaterów ma własne motywacje, od zemsty, przez pieniądze, po chęć udowodnienia swojej wartości rodzinie. Elementem spajającym fabułę i rozgrywkę jest tzw. Echo System. Oprócz aktywowania specjalnych umiejętności podczas wyścigów, pełni on kluczową rolę narracyjną. Twórcy podkreślają, że Echo będzie stale obecne w historii, a jego konsekwencje będą widoczne zarówno w fabule, jak i mechanikach gry:
Bez Echo nie można wziąć udziału w turnieju. System potrafi robić niewiarygodne rzeczy, jak choćby przywracać ludzi po eksplozji. Dla jednych to przeszkoda, dla innych technologia, która może zmienić świat. Chcieliśmy żeby wszystko było spójne: od menu, przez postacie i samochody, po historię i gameplay.
Milestone stawia także na autentyczną, inspirowaną anime oprawę wizualną. Przy tworzeniu przerywników filmowych studio współpracowało z japońskim Polygon Pictures, znanym z takich produkcji jak Star Wars: The Clone Wars czy Transformers Prime. Łącznie gracze obejrzą ponad 35 minut animowanych cutscenek, a fabułę napędzą dialogi nagrane między innymi przez Troya Bakera i Aleksa Le. Inspirując się japońskimi RPG-ami pokroju Final Fantasy i Persona, każda postać została w pełni animowana podczas dialogów i zdubbingowana przez tych samych aktorów. Caletti podkreślił:
Zależało nam na bardzo wysokiej jakości narracji.
Podobnie jak w oryginalnej serii, w Screamerze nie znajdziemy licencjonowanych samochodów. Zamiast tego twórcy postawili na autorskie projekty, ściśle powiązane z historią i charakterem drużyn:
Każdy samochód ma odzwierciedlać zespół, z którego pochodzi. Patrząc na auto, od razu wiesz, kto nim jeździ.
Fabuła gry rozłożona jest na serię misji w trybie turniejowym. Główna historia potrwa średnio ponad 10 godzin, a opcjonalne zadania poboczne mogą nawet podwoić ten czas. Część misji odejdzie od klasycznego ścigania się, skupiając się na mechanikach związanych z systemem Echo. Nie wszystkie umiejętności będą dostępne od początku. Atak i obrona będą odblokowywane stopniowo wraz z rozwojem fabuły. Dla fanów czystej rozgrywki arcade przewidziano osobny tryb, w którym wszystko jest dostępne od razu, jednak Screamer nie zaoferuje tradycyjnego trybu mistrzostw znanego z innych gier wyścigowych. Jak zapowiada Cardini:
W naszych trybach gry jest wiele rozwiązań, których gracze się nie spodziewają.