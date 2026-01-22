Milestone przedstawia tryby rozgrywki w grze Screamer. Pojawił się nowy zwiastun gry

Jak dowiedzieliśmy się od studia i wydawcy, kampania dla jednego gracza osadzona jest w realiach Turnieju, na który składają się najbardziej ambitne i brutalne nielegalne wyścigów ulicznych, jakie kiedykolwiek zorganizowano (w świecie gry oczywiście). W rywalizacji bierze udział pięć drużyn, z których każda składa się z trzech postaci. Zmagania napędzane są przez System Echo, czyli unikalną technologię zainstalowaną w każdym pojeździe, umożliwiającą zarówno ofensywne, jak i defensywne działania w trakcie wyścigów.
Każdy zespół posiada własną historię, motywację oraz tożsamość, odzwierciedlone w projektach postaci i stylistyce samochodów. Wraz z postępami w kampanii gracze będą odkrywać przeplatające się wątki fabularne, prezentowane w filmowych przerywnikach z udziałem międzynarodowej obsady aktorów głosowych, w tym Troya Bakera oraz Aleksa Le.
Poza główną kampanią Screamer oferuje bogaty zestaw trybów, łączących dynamiczne wyścigi z intensywną walką:
Wyścigi Drużynowe, które pozwalają tworzyć zespoły złożone z jednej lub dwóch wybranych postaci. O zwycięstwie decyduje nie tylko pozycja na mecie, ale również liczba nokautów wykonanych przez członków drużyny, co premiuje współpracę i taktykę.
Wyzwanie Overdrive to tryb wysokiego ryzyka, w którym specjalny stan Overdrive (znacząco zwiększający osiągi pojazdów) jest aktywny od samego początku wyścigu. Każdy błąd kończy się kraksą i eliminacją, a celem staje się przetrwanie.
Wyzwanie Punktowe, inspirowane klasycznymi grami zręcznościowymi, rozgrywane jest w seriach wyścigów. Gracze zdobywają punkty za wykonywanie określonych akcji, walcząc o jak najwyższe miejsce w tabeli wyników.
Time Attack oraz Tryb Checkpoint stanowią hołd dla złotej ery zręcznościowych wyścigów. Time Attack skupia się na maksymalnych osiągach podczas trzech intensywnych okrążeń, natomiast Tryb Checkpoint wymusza nieustanną presję czasu i perfekcyjną jazdę.
Tryb Wyścigu oferuje pełną kontrolę nad przebiegiem rywalizacji, zapewniając szerokie możliwości personalizacji zasad i ustawień.
GramTV przedstawia:
Screamer oferuje również rozbudowane opcje multiplayera zarówno online, jak i lokalnie. Rankingowe wyścigi drużynowe skierowane są do graczy szukających rywalizacji na najwyższym poziomie, natomiast prywatne lobby pozwolą tworzyć wyścigi z własnymi zasadami i zapraszać konkretnych zawodników. Tryb Mixtape oferuje rotującą playlistę wyścigów i zmagań drużynowych rozgrywanych online, a podzielony ekran umożliwia wspólną zabawę nawet czterem osobom w trybie offline.
Dzięki szerokiej gamie trybów zaprojektowanych z myślą o nagradzaniu umiejętności i strategii, Screamer zachęca graczy do eksplorowania każdego aspektu swojego zręcznościowego ekosystemu. Opanowanie poszczególnych trybów pozwoli nie tylko doskonalić styl jazdy, ale także odblokowywać specjalne przedmioty oraz elementy personalizacji.
Premiera Screamera została zaplanowana na 26 marca 2026 roku. Gra pojawi się na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Wczesny dostęp do gry rozpocznie się trzy dni wcześniej, czyli 23 marca 2026 roku.
