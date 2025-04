Mieli skracać, a dodają. Oscary z nowa kategorią

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej oficjalnie ogłosiła, że od 100. ceremonii rozdania Oscarów (a więc dla filmów wydanych w 2027 roku) dojdzie nowa kategoria: Najlepsze osiągnięcie w projektowaniu kaskaderskim. To historyczny moment, na który środowisko kaskaderów czekało od lat.

Czy to oznacza, że Tom Cruise w końcu zdobędzie swojego pierwszego Oscara? Aktor znany jest z samodzielnego brania udziały w trudnych scenach. A może triumfować będzie Chad Stahelski – twórca serii John Wick i były kaskader, który od 2017 roku intensywnie lobbował za wprowadzeniem tej kategorii? Jak twierdzi, odbył dziesiątki spotkań z Akademią, by przekonać ją do uhonorowania tej często niedocenianej dziedziny filmowego rzemiosła.

Nie obyło się bez kontrowersji. Krytycy obawiali się, że nagradzanie kaskaderskich wyczynów może zachęcić do bardziej ryzykownych, potencjalnie niebezpiecznych scen. Pytanie rodzi także to, w jaki sposób zostaną nagrodzone dawne występy kaskaderskie. Jednak Akademia zapewnia, że opracowano rygorystyczne zasady kwalifikacji, a sama kategoria nie ma gloryfikować ryzyka, lecz kunszt planowania, precyzji i bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że w marcu odbyła się 97 ceremonia rozdania Oscarów, a nowa kategoria ma pojawić się dopiero w jubileuszowej, setnej edycji, która będzie mieć miejsce w 2028 roku.