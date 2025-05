Microsoft znowu zaskoczy? Podobno firma pracuje nad emulatorem Xboxa na Windowsa

Temat emulacji budzi kontrowersje w branży gier. Jedne firmy takie jak Nintendo nie mają dobrego zdania o takim rozwiązaniu, a z kolei firmy pokroju Microsoftu starają się w jakiś sposób dbać o zachowanie dziedzictwa gier. Możliwe, że amerykańska firma pójdzie z tematem o krok dalej i stworzy własną platformę do emulacji gier z Xboxa. Byłby to kolejny przełomowy ruch, podobnie jak w przypadku pojawienia się Steama na konsolach Xbox.

Microsoft już wcześniej zapowiadał, że chce, by granie na Windowsie, zwłaszcza na urządzeniach przenośnych, bardziej przypominało doświadczenie z Xboxa. Emulator mógłby być ważnym krokiem w tym kierunku. Co ciekawe, na początku tego roku jeden z informatorów sugerował, że nowa konsola Xbox ma przypominać „peceta przystosowanego do działania z telewizorem”, co jeszcze bardziej rozmywa granice między PC a konsolą. W takim kontekście emulator Xboxa na Windowsie wydaje się naturalnym ruchem, szczególnie jeśli Microsoft chce kontynuować tradycję wstecznej kompatybilności. Dzięki emulacji starsze tytuły Xboxa mogłyby być nadal grywalne zarówno na PC, jak i na przyszłych konsolach.

Oczywiście taka technologia może wiązać się z wyzwaniami. W materiale eXtas1s zaznaczono, że zapisane stany gry i osiągnięcia prawdopodobnie nie będą się synchronizować między wersjami Steam, a Xbox, a także mogą występować problemy ze sterowaniem, wynikające z uruchamiania gier stworzonych dla konsoli na komputerze.

Mimo to, emulator zatwierdzony przez Microsoft byłby znaczącym krokiem w kontekście dotychczasowego podejścia branży do emulacji. Podczas gdy Nintendo w przeszłości pozywało twórców emulatorów z powodu obaw o piractwo, Microsoft mógłby znaleźć złoty środek między ochroną własności intelektualnej a zachowaniem cyfrowego dziedzictwa gier. Warto jednak pamiętać, że jak na razie są to jedynie niepotwierdzone plotki i musimy czekać na oficjalny komunikat w tej sprawie.