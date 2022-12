Call of Duty w PlayStation Plus? Microsoft rzekomo złożył Sony taką propozycję

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Microsoft zawarł 10-letnią umowę z Nintendo, dzięki której gry z serii Call of Duty – po przejęciu Activision Blizzard przez giganta z Redmond – będą pojawiać się na konsolach japońskiej firmy. Podobną ofertę otrzymało również Sony, lecz nie została ona zaakceptowana. Tymczasem okazuje się, że Amerykanie przygotowali dla producenta PlayStation jeszcze jedną propozycję.

Microsoft chce pozwolić Sony na umieszczenie gier z serii Call of Duty w PlayStation Plus

Redakcja Bloomberga informuje (dzięki VGC), że Microsoft zaoferował Sony „prawo do umieszczenia Call of Duty w PlayStation Plus”. Amerykańska firma chce rzekomo w ten sposób uspokoić Federalną Komisję Handlu, która złożyła oficjalny pozew sądowy mający na celu zablokowanie przejęcia Activision Blizzard przez giganta z Redmond.



Z informacji przekazanych przez Bloomberg wynika, że Sony nie zaakceptowało jeszcze kolejnej umowy przedstawionej przez Microsoft. Japońska firma nadal zamierza bowiem przeciwdziałać transakcji, w wyniku której m.in. takie marki jak Call of Duty, Diablo czy Overwatch znalazłyby się w rękach amerykańskiej firmy.



Jak widzimy, sprawa związana z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft trwa w najlepsze i wiele wskazuje na to, że minie jeszcze nieco czasu zanim transakcja dobiegnie końca. Nie pozostaje nam nic innego jak uważnie obserwować przebieg dalszych wydarzeń.