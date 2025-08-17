Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten ekskluzywny tytuł na Xbox okazał się wielkim hitem. Jest dostępny na Game Pass

Jakub Piwoński
2025/08/17 11:00
0
0

Gra ma już miliony użytkowników.

Nowa ekskluzywna gra na Xbox Series X notuje świetny początek. Grounded 2 od studia Obsidian Entertainment w zaledwie dwa tygodnie od premiery przyciągnęło już trzy miliony graczy. Wynik ten został ogłoszony przez szefa marketingu Xbox, Aarona Greenberga, który świętował osiągnięcie kamienia milowego w mediach społecznościowych.

Grounded 2
Grounded 2

Grounded 2 wielkim hitem na Xbox

Choć w dobie Xbox Game Pass trudno przełożyć liczbę graczy bezpośrednio na sprzedaż, trzy miliony w tak krótkim czasie to solidny wynik, szczególnie biorąc pod uwagę, że gra wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu. Grounded 2 zadebiutowało 29 lipca 2025 roku i obecnie dostępne jest wyłącznie na Xbox Series X oraz PC. Wcześniej pisaliśmy o tym, że gra jest hitem na Steam. Na PlayStation czy Nintendo Switch produkcja najprawdopodobniej pojawi się dopiero po premierze pełnej wersji.

Sukces jest o tyle istotny, że obecnie Xbox nie oferuje zbyt wielu tytułów na wyłączność. Grounded 2 wyróżnia się więc w katalogu konsoli, a pozytywne reakcje graczy wskazują, że Obsidian ponownie trafił w oczekiwania fanów. – „Gra jest niesamowita. Już teraz mapa jest ogromna, a to dopiero jedna piąta całości. Wszystko, co działało w pierwszej części, zostało tutaj ulepszone” – podkreślił jeden z fanów na Reddicie.

GramTV przedstawia:

Pierwsze Grounded do tej pory przyciągnęło ponad 20 milionów graczy, co czyni je jedną z największych marek Xbox Game Studios ostatnich lat. Czy kontynuacja przebije ten wynik? Początek wskazuje, że jest na to spora szansa.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/xbox-series-x-game-exclusive-grounded-2/

Tagi:

News
Obsidian Entertainment
Xbox Game Pass
Xbox
Grounded 2
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112