Ten ekskluzywny tytuł na Xbox okazał się wielkim hitem. Jest dostępny na Game Pass

Nowa ekskluzywna gra na Xbox Series X notuje świetny początek. Grounded 2 od studia Obsidian Entertainment w zaledwie dwa tygodnie od premiery przyciągnęło już trzy miliony graczy. Wynik ten został ogłoszony przez szefa marketingu Xbox, Aarona Greenberga, który świętował osiągnięcie kamienia milowego w mediach społecznościowych.

Grounded 2 wielkim hitem na Xbox

Choć w dobie Xbox Game Pass trudno przełożyć liczbę graczy bezpośrednio na sprzedaż, trzy miliony w tak krótkim czasie to solidny wynik, szczególnie biorąc pod uwagę, że gra wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu. Grounded 2 zadebiutowało 29 lipca 2025 roku i obecnie dostępne jest wyłącznie na Xbox Series X oraz PC. Wcześniej pisaliśmy o tym, że gra jest hitem na Steam. Na PlayStation czy Nintendo Switch produkcja najprawdopodobniej pojawi się dopiero po premierze pełnej wersji.