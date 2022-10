Xbox Game Pass mógł trafić na konsole PlayStation. Sony miało zablokować usługę

Informowaliśmy już dzisiaj o odpowiedzi Microsoftu na decyzję CMA w sprawie przejęcia Activision Blizzard. To jednak nie wszystko, co pojawiło się w sieci na ten temat – jak powiem podaje redaktor serwisu The Verge, Tom Warren, na swoim oficjalnym profilu na Twitterze, w najnowszym dokumencie udostępnionym przez giganta z Redmond możemy przeczytać, że usługa subskrypcyjna Xbox Game Pass mogła znaleźć się na konsolach PlayStation. Dlaczego więc ostatecznie nigdy do tego nie doszło?

Sony zablokowało Xbox Game Pass na PlayStation

Microsoft ujawnił, że japońska korporacja zrezygnowała z propozycji wprowadzenia katalogu gier Xbox Game Pass na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5:

Microsoft twierdzi, że Sony “postanowiło zablokować Xbox Game Pass dla PlayStation” oraz że “postanowiło chronić swoje przychody ze sprzedaży nowo wydanych gier, zamiast oferować graczom wybór dostępu do nich za pośrednictwem subskrypcji PlayStation Plus.

Co więcej, Sony nie tylko zablokowało dostęp do Xbox Game Pass na PlayStation, ale również nie chciało zaoferować tytułów od Activision Blizzard w PlayStation Plus, ponieważ uznało, że może zarobić więcej poprzez sprzedaż gier. W dokumencie potwierdzono, że Sony nie chciało udostępnić produkcji Activision Blizzard w abonamencie Game Pass, gdyż woli otrzymywać pieniądze z nowych premier; korporacja otrzymuje bowiem część kwoty z każdej sprzedanej gry poprzez PlayStation Store oraz na PS4/5.

Nie ma żadnych podstaw, aby sądzić, że przejęcie Call of Duty mogłoby sprawić, iż usługi abonamentowe “przechylą się” na korzyść Xboksa. Sony postanowiło zablokować Xbox Game Pass na PlayStation, więc nie jest on tam dostępny. Ponieważ wszystkie gry, które są dostępne w Xbox Game Pass są również dostępne do kupienia, gracze PlayStation nadal mogą kupować Call of Duty na PlayStation – i nadal kosztuje to mniej niż kupienie nowej konsoli Xbox.