Microsoft odpowiada na decyzję CMA ws. Sony. Urząd chroni japońskiego giganta?

CMA obawia się, że posiadanie pełnej kontroli nad potężnym katalogiem, zwłaszcza w świetle już silnej pozycji Microsoftu w dziedzinie konsol do gier, systemów operacyjnych oraz infrastruktury chmurowej może spowodować, że Microsoft zaszkodzi konsumentom, osłabiając zdolność Sony – najbliższego rywala Microsoftu w dziedzinie gier – do konkurowania, jak również innych istniejących rywali i potencjalnych nowych uczestników rynku, którzy mogliby wprowadzić zdrową konkurencję poprzez innowacyjne subskrypcje na wiele gier i usługi w chmurze.

W połowie ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was , że brytyjski urząd ochrony konkurencji (Competition and Markets Authority/CMA) nie wydał zgody na sfinalizowanie transakcji z przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft . Urząd poinformował, iż zamierza rozpocząć bardziej szczegółowe śledztwo. W najnowszym dokumencie możemy przeczytać o obawach CMA związanych z możliwością znaczącego osłabienia pozycji PlayStation oraz usług subskrypcyjnych na rynku i tym samym wyprzedzeniem konkurencji przez Microsoft .

(...) Sony nie jest podatne na hipotetyczną strategię zamknięcia dostępu do rynku, a decyzja o odesłaniu niesłusznie opiera się na samozachowawczych oświadczeniach Sony, które znacząco wyolbrzymiają znaczenie Call of Duty i pomijają wyraźną zdolność Sony do reakcji. (...) Chociaż Sony może nie cieszyć się ze zwiększonej konkurencji, ma zdolność do dostosowania się i rywalizacji. Gracze ostatecznie skorzystają z tej zwiększonej konkurencji oraz wyboru.

Microsoft z kolei twierdzi, że nieuzasadnione teorie dotyczące szkodliwości nie są wystarczające , aby CMA rozpoczęło drugą fazę śledztwa i sprawdzania umowy, a także niewydania zgody na transakcję. Gigant z Redmond uważa, iż wszystkie obawy CMA dotyczące jego wpływu na PlayStation są nietrafione . Nawiązał też do ostatnich działań konkurencji – Sony, jako lider branży, mogło m.in. podnieść cenę swojej konsoli bez obaw o utratę udziału w rynku . Nawet jeśli Microsoft przejmie Call of Duty, baza graczy PlayStation nadal pozostałaby znacznie większa niż na Xboksie. Według informacji w ubiegłym roku Sony zaoferowało klientom aż 280 gier first-party i third-party na wyłączność, czyli w sumie prawie pięć razy więcej niż Microsoft.

CMA przyznaje, że najnowsze gry Activision Blizzard nie są obecnie dostępne w żadnej usłudze abonamentowej w dniu premiery, ale uważa, iż może się to zmienić razem z dalszym rozwojem usług abonamentowych. Po fuzji Microsoft zyskałby kontrolę nad tym ważnym elementem i mógłby tym samym go wykorzystać, aby zaszkodzić konkurencyjności swoich rywali.

Microsoft zapewnia, iż Call of Duty pozostanie na konsolach PlayStation. Zmiana decyzji mogłaby natomiast wpłynąć negatywnie na Xboksa. A jeżeli gracze zdecydują się sięgnąć po Xboksy zamiast PlayStation, to nie będzie to z powodu Call of Duty, tylko wielu możliwości kupowania oraz pozyskiwania gier.