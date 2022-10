Ponad 20 mln osób skorzystało z Xbox Cloud Gaming. Game Pass też ma się nieźle

Informowaliśmy Was już dzisiaj, że Microsoft może pochwalić się rekordowym pierwszym kwartałem bieżącego roku fiskalnego dla konsol Xbox, co korporacja zawdzięcza przede wszystkim sprzedaży Xboksów Series S. To jednak nie wszystkie informacje, które zostały ujawnione w najnowszym raporcie giganta z Redmond. Jak (ponownie) podaje portal The Verge, świetnie mają się także usługi Xbox Cloud Gaming oraz Xbox Game Pass w wersji na komputery osobiste (PC Game Pass).

Xbox Cloud Gaming i PC Game Pass mają się świetnie

Zgodnie z informacjami, przedstawiciel Microsoftu, Satya Nadella, ujawnił, że z usługi streamingowej Xbox Cloud Gaming skorzystało już ponad 20 milionów użytkowników – warto w tym momencie zauważyć, że to dwa razy więcej osób niż w podawano wcześniej w tym roku, tuż przed współpracą giganta z Redmond z Epic Games, w wyniku której w ofercie Xbox Cloud Gaming udostępniono grę Fortnite.

Jeżeli chodzi natomiast o Xbox Game Pass, firma znów nie podała dokładnych statystyk. Na ten moment wiemy więc jedynie, że w styczniu bieżącego roku liczba subskrybentów przekroczyła 25 milionów. Nadella zdradził jednak, iż subskrypcje PC Game Pass wzrosły aż o 159 procent w bieżącym roku. Nieźle.