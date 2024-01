Microsoft wycofuje znaną aplikację z instalacji Windowsa. WordPad przechodzi do historii

WordPad z pewnością nie należał do najczęściej używanych aplikacji systemu Windows, ale jego odejście jest końcem pewnej epoki.

WordPad, bok Painta i Notatnika, stanowi jedną z najstarszych apek systemowych i teraz, po 30 latach istnienia zniknie wraz z kolejną kompilacją Windows 11. Po prostu nie będzie się instalował i nie da się go zdobyć w inny sposób. Oznacza to prawdziwe pożegnanie.

Można powiedzieć, że WordPad był z użytkownikami Windows od zawsze. Został wprowadzony w systemie Windows 95 i jest następcą OG Microsoft Write. Początkowo WordPad był pozycjonowany jako edytor tekstu, a wraz z upowszechnieniem MS Worda, spadł do roli bardziej zaawansowanej wersji edytora tekstu Notatnik, który został wydany około 40 lat temu w 1983 roku.

WordPad przechodzi na emeryturę

WordPad nie był od dawna aktualizowany, a więc już samo to dawało do myślenie o przymiarkach do jego likwidacji. Najwyraźniej Microsoft uznał w końcu, że taki pośrednim pomiędzy Notatnikiem, a pełnowymiarowym Wordem jest zbędny.