Apple chwali się iPhonem 16. Ma umożliwiać granie w gry AAA

Apple promuje swój najnowszy produkt. iPhone 16, który dostaniemy do naszych rąk już wkrótce, ma według obietnic dawać możliwość grania w gry AAA. Co ważne, ma się to odbywać na wszystkich modelach, nie tylko wersjach Pro, jak miało to miejsce wcześniej.

iPhone 16 z możliwością grania w gry najwyższej klasy?

W zeszłym roku gry takie jak Assassin's Creed Mirage czy Resident Evil 4 Remake były dostępne wyłącznie na iPhone'ach 15 Pro. Nowy iPhone 16, ma być wyposażony w procesor A18 i oferować o 30% szybszy procesor centralny i 40% lepszą wydajność procesora graficznego niż poprzednik. Według zapewnień producentów, waśnie dzięki temu nawet podstawowe modele będą mogły obsługiwać gry o wysokich wymaganiach graficznych. Nowy system śledzenia promieni to kolejna kluczowa funkcja, która ma pozwalać na płynniejsze działanie gier.