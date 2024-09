War Game na zwiastunie. Nadchodzi dokument o kulisach powstawania gry STALKER 2

Zgodnie z zapowiedziami ukończenie STALKER 2: Heart of Chornobyl zajmie graczom kilkadziesiąt godzin. Jeszcze przed premierą wspomnianej produkcji fani serii będą mieli okazję obejrzeć niezwykle ważny materiał wideo. GSC Game World wspólnie z firmą Microsoft przygotowali bowiem film dokumentalny o kulisach prac nad drugą częścią serii STALKER.

W War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 zobaczymy kulisy prac nad nową produkcją GSC Game World

Już 3 października 2024 roku zadebiutuje War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany film opowie nie tylko o trudnościach technicznych i logistycznych związanych z rozwojem gry STALKER 2: Heart of Chornobyl po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, ale także przedstawi „bardzo osobiste” historie członków zespołu GSC Game World. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun nadchodzącego dokumentu.