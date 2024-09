STALKER 2 zaoferuje kilkadziesiąt godzin zabawy. Twórcy dzielą się szczegółami

Jakiś czas temu twórcy STALKER 2: Heart of Chornobyl wspomnieli o liczbie FPS-ów na Xbox Series S. W sieci pojawiły się tymczasem nowe informacje na temat wspomnianej produkcji. GSC Game World ujawniło bowiem, ile czasu zajmie graczom ukończenie drugiego STALKER-a, a także ocenili współpracę z Microsoftem.

STALKER 2: Heart of Chornobyl ze szczegółami na temat długości rozgrywki i nie tylko

Zgodnie z przekazanymi informacjami STALKER 2: Heart of Chornobyl zaoferuje kilkadziesiąt godzin rozrywki. W rozmowie z redakcją The Gamer studio GSC Game World ujawniło bowiem, że ukończenie wspomnianej produkcji powinno zająć graczom od 25 do 40 godzin. Deweloperzy podkreślają jednak, że nie są w stanie podać konkretnego wyniku, ponieważ sposób ich gry różni się nieco od tego, jak grają użytkownicy. Jedno jest pewne – podczas rozgrywki fani postapo będą mieli okazję zwiedzić wirtualny świat o powierzchni 64 kilometrów kwadratowych.