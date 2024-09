10 lat Minecrafta w Microsoftcie. Czy to najlepsza inwestycja w historii branży?

Oficjalne ogłoszenie przejęcia szwedzkiego studia Mojang przez Microsoft miało miejsce 15 września 2014 roku. Dokładnie 10 lat temu. Pamiętacie co wtedy robiliście i jak wyglądało wasze życie? Ja całkiem dokładnie, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Tym bardziej polecam dotrwać do końca tekstu, bo będę miał do przekazania kilka symbolicznych słów które, mam nadzieję, docenią stali Czytelnicy gram.pl. Wróćmy jednak do głównego tematu.

Minecraft jest własnością Microsoftu już od 10 lat. Wielkiego celebrowania tej rocznicy nie było. Dostaliśmy tylko kilka ważnych newsów dotyczących dalszego rozwoju gry. Tempo poprawek zdecydowanie przyspiesza. Warto więc zastanowić się jak dobra była to inwestycja dla Microsoftu. To, że opłacało się wydać astronomiczne jak na tamte czasy 2,5 mld dolarów wydaje się pewne. 10 lat temu nie było to jednak aż tak oczywiste. Wówczas wielu miało wątpliwości czy te pieniądze zwrócą się. Pamiętajmy też w jakiej sytuacji był Xbox. Własnych studiów było niewiele, co przekładało się na małą liczbę gier na wyłączność. Kupno studia Mojang, które ma tylko jedną grę, w dodatku multiplatformową i bez perspektyw na kontynuację (było to oficjalnie potwierdzone) wydawało się mało rozsądne. Za 2,5 mld dolarów można było kupić wiele studiów, które dostarczyłyby nowe hity dla Xboksa. Może to miałoby więcej sensu, ale tego już nie zweryfikujemy.

Możemy za to powiedzieć czy samo kupno Mojang było opłacalne. W końcu 2,5 mld dolarów to niewyobrażalna kwota. Wielu miało jednak co do tego wątpliwości. Krótko po transakcji na naszych łamach opublikowałem tekst, w którym starałem się wyjaśnić sens tej inwestycji. Po 10 latach można powiedzieć, że dosyć dobrze rozczytałem istotę transakcji. Nie trafiłem tylko z wypływem Minecrafta na Windows Phone. W tym jednak przypadku jedna gra to nieco za mało, aby uratować taki projekt. Reszta w miarę się zgadza. Minecraft pod parasolem Microsoftu znacząco rozwinął skrzydła, dostępny jest na każdej możliwej platformie, otrzymuje kolejne spin-offy i rozkochuje w sobie nowe pokolenia graczy.