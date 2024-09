Indiana Jones i Wielki Krąg ma być „duchowym spadkobiercą” Fate of Atlantis

Kilka dni temu cena Indiana Jones i Wielki Krąg na Steam została obniżona za sprawą wysiłków polskich graczy. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne warte uwagi informacje na temat wspomnianego tytułu. Okazuje się bowiem, że nadchodząca produkcja MachineGames ma być „duchowym spadkobiercą” Indiana Jones and the Fate of Atlantis z 1992 roku.

Indiana Jones i Wielki Krąg może spodobać się fanom Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Powyższą informacją podzielił się Craig Derrick, czyli producent wykonawczy w Lucasfilm Games. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra Indiana Jones i Wielki Krąg będzie kłaść podobny nacisk na „myślenie, odkrywanie, szukanie wskazówek”, co wspomniane Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Oczywiście obie produkcje będą różnić się pod względem rozgrywki, ale dzieło MachineGames ma być bardziej przygodówką, a nie grą akcji.