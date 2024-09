Xbox Game Pass straci z końcem września aż 10 gier. Duże czyszczenie biblioteki

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. Gotham Knights. Najnowsza produkcja twórców Batman: Arkham Origins zadebiutowała w październiku 2022 roku, ale niestety nie podbiła zarówno serc branżowych recenzentów, jak i samych graczy, co potwierdzają m.in. średnie ocen na Metacritic. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gotham Knights. Nowe porządki w przestępczym mieście.