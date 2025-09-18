Microsoft udostępnia kolejne gry Xboxa dla posiadaczy PS5. Poznaliśmy nazwę następnej takiej produkcji

Posiadacze PlayStation 5 będą mogli sprawdzić niedostępny dla nich tytuł jeszcze w tym roku.

Według najnowszych informacji, Microsoft planuje udostępnić kolejną ekskluzywną grę z Xboxa na konsolach Sony. Tym razem będzie to Microsoft Flight Simulator 2024, którego premiera w wersji na PS5 przewidziana jest na listopad tego roku.

Microsoft Flight Simulator 2024 – pudełkowa edycja dla fanów PS5

Gra trafi do sprzedaży również w formie fizycznej, choć podobnie jak inne tytuły Microsoftu, nakład będzie ograniczony. Fani symulatorów mogą więc szykować się na możliwość zdobycia gry w pudełku, choć najlepiej nie odkładać zamówienia.