Microsoft stworzy własny sklep z grami mobilnymi. Konkurencja dla Google i Apple

Jak podaje serwis The Verge – a konkretnie dziennikarz Tom Warren – Microsoft zamierza stworzyć własny sklep z grami mobilnymi, aby konkurować z takimi korporacjami, jak Google czy Apple. Najprawdopodobniej trochę jednak na to poczekamy, ponieważ firma musi w pierwszej kolejności sfinalizować transakcję na zakup Activision Blizzard, czyli tym samym przekonać CMA do zatwierdzenia umowy. Szczegóły zostały potwierdzone w najnowszym dokumencie zaprezentowanym brytyjskiemu urzędowi.

Microsoft stworzy własny sklep z grami mobilnymi

Transakcja poprawi zdolność Microsoftu do stworzenia sklepu z grami nowej generacji, który będzie działał na różnych urządzeniach, w tym mobilnych w wyniku dodania zawartości od Activision Blizzard. Opierając się na istniejących już społecznościach Activision Blizzard, Xbox zamierza dążyć do skalowania Xbox Store na urządzenia mobilne, przyciągając graczy do nowej platformy – Xbox Mobile Platform. Odejście od Google Play Store oraz App Store na urządzeniach mobilnych będzie jednak wymagać dużej zmiany w zachowaniu konsumentów; Microsoft ma nadzieję, iż po zaoferowaniu znanych i popularnych treści gracze będą bardziej skłonni do wypróbowania czegoś nowego.

Warren zaznacza, że stworzenie Xbox Mobile Platform nie będzie należało do najłatwiejszych zadań – Microsoft będzie bowiem musiał przekonać do swojej wizji także zewnętrznych deweloperów, aby byli oni zainteresowani tworzeniem gier z myślą o urządzeniach mobilnych.