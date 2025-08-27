Microsoft rzekomo zmusza twórców Candy Crush do codziennego używania AI

Według najnowszych doniesień Microsoft miał postawić studio King, znane przede wszystkim z popularnej gry Candy Crush, pod presją wykorzystywania sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach. Nowe wytyczne miały zostać wprowadzone już jakiś czas temu, a cel na rok 2024 zakładał, że 70 do 80 procent pracowników będzie codziennie korzystać z narzędzi AI. Plany Microsoftu przewidują jednak znacznie więcej, bowiem do 2025 roku cel ten ma wzrosnąć do 100 procent, co oznacza, że każdy artysta, projektant, programista, a nawet menedżerowie będą musieli codziennie angażować AI w swoją pracę.

Informacje te, pochodzące z raportu serwisu mobilegamer.biz, powołują się na anonimowe źródła bliskie firmie. Z ich relacji wynika, że wymóg ten został wprowadzony przez Microsoft jako obowiązkowy już jakiś czas temu.

Decyzje te wpisują się w szerszy kontekst zmian w King, które miało być jednym ze studiów najmocniej dotkniętych falą zwolnień przeprowadzonych przez Microsoft w lipcu. Wówczas pracę straciło 200 osób. Jak podawały źródła, „fakt, że narzędzia AI zastępują pracowników, jest absolutnie obrzydliwy, ale jak zwykle chodzi tylko o efektywność i zysk – mimo że firma i tak radzi sobie świetnie”.

Jedno ze źródeł ujawniło Mobile Gamer, że wykorzystanie AI, poza popularnym ChatGPT, jest bardzo niewielkie. Nawet kierownictwo studia King ma wyrażać sceptycyzm co do roli sztucznej inteligencji w przyszłości studia.