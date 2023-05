Microsoft rozwija wizję Billa Gatesa. Za pięć lat chce pozyskiwać elektryczność z energii termojądrowej

Microsoft i Helion zawarły porozumienie dotyczące syntezy jądrowej, źródła czystej, teoretycznie nieograniczonej energii, która, jak zakłada Helion, będzie komercyjnie opłacalna do 2028 roku. Waszyngtoński start-up zasadniczo planuje podłączyć swoją innowacyjną technologię do sieci elektrycznej w ciągu 5 lat, czyli osiągając coś, do czego międzynarodowa społeczność naukowa, rządy i prywatne firmy na całym świecie dążyły od prawie wieku.

Jak podkreśla założyciel i szef Helion, David Kirtley, to przedsięwzięcie nie ma nic wspólnego z science fiction ani potencjalnym oszustwem komercyjnym. Jego firma podpisała „wiążącą umowę” z Microsoftem, co oznacza, że Helion zobowiązał się zbudować działający system i sprzedawać energię Microsoftowi. W przeciwnym razie narażony jest na surowe kary finansowe.

Microsoft rozwija wizję Billa Gatesa i odważnie wchodzi w pozyskiwanie energii z fuzji termojądrowej.

Fuzja jądrowa jest powszechnie uważana za „świętego Graala” energii, ponieważ naukowcy zasadniczo próbują odtworzyć to, co dzieje się w centrum każdej gwiazdy we wszechświecie w kontrolowany sposób. Departament Energii Stanów Zjednoczonych ogłosił niedawno, że dokonał bezprecedensowego przełomu naukowego w zakresie zapłonu termojądrowego, ale nikt nie odważył się do tej pory obiecać tego co Helion, czyli działającego rozwiązania w przeciągu pięciu lat.