Microsoft rezygnuje z klawiatur, myszy i innych urządzeń ze swoim logiem. Liczy się tylko Surface

Microsoft wydał specjalne oświadczenie , z którego jasno wynika, że w najbliższej przyszłości firma przeniesie swoją uwagę na akcesoria do komputerów z systemem Windows pod nazwą Surface. Istniejące urządzenia peryferyjne marki Microsoft, które są już na rynku, pozostaną w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Początki akcesoriów komputerowych marki Microsoft sięgają wczesnych lat 80., kiedy firma wypuściła swoją pierwszą mysz, dołączoną do edytora Word. W kolejnych latach pojawiła się dziwaczna klawiatura Natural Keyboard z podzieloną ergonomiczną konstrukcją z 1994 r. oraz seria IntelliMouse, która rozpoczęła się w 1996 r.

Microsoft rezygnuje z klawiatur, myszy i innych urządzeń ze swoim logiem

Microsoft był wówczas liderem niekwestionowanym liderem w tym segmencie i jako jeden z pierwszych dostarczał produkty z kółkami przewijania i przyciskami bocznymi. To właśnie myszy z serii IntelliMouse Explorer wprowadziły technologię śledzenia optycznego, eliminując nieznośną kulkę, która wymagała częstego czyszczenia. Dzisiaj może to nieco śmieszyć, ale wtedy – przejście od kulki do czujnika optycznego było prawdziwym przełomem.