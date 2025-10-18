Microsoft powtarza te same błędy z Xbox Series X, które skazały Xbox One na porażkę

Też to zauważyliście? Dajemy pod rozwagę ciekawe spostrzeżenie.

Microsoft znów utrudnia życie własnym fanom. Z marką, która dała graczom takie serie jak Halo, Gears of War czy Fable, można by pomyśleć, że utrzymanie lojalności społeczności będzie formalnością. Tymczasem gigant z Redmond zdaje się powtarzać błędy z czasów Xbox One – błędy, które niemal pogrzebały konsolę i mogły na dobre pogrążyć reputację marki Xbox. Microsoft powtarza te same błędy Xbox. Czy jest aż tak źle? Jak trafnie zwraca uwagę Comicbook.com, w przypadku Xbox One Microsoft stracił kontakt z graczami, skupiając się na integracji z telewizją i forsowaniu obowiązkowego połączenia z Internetem. Polityka ograniczeń sieciowych i brak jasnej komunikacji odstraszyły fanów. Dopiero późniejsza zmiana strategii uratowała konsolę przed problemami. Niestety, wiele wskazuje na to, że Xbox Series X idzie w tym samym kierunku.

Jeszcze kilka lat temu Xbox uchodził za markę wyjątkowo przyjazną graczom. Game Pass zapowiadał rewolucję dzięki taniej subskrypcji i dostępowi do szerokiej biblioteki gier, a koncepcja „Xbox jest wszędzie” budziła duży entuzjazm. Wsteczna kompatybilność również wzmacniała pozytywny odbiór marki. Obecnie jednak wśród graczy coraz częściej pojawiają się opinie, że Microsoft traci wizerunek firmy prokonsumenckiej. Wzrost cen Game Passa, wyższe koszty konsol oraz zamykanie części studiów deweloperskich mają wpływać na postrzeganie marki wśród społeczności.

GramTV przedstawia:

Dziennikarze zauważają też, że Xbox Series X trudno dziś wyróżnić na tle konkurencji. Mimo licznych przejęć, w tym studiów takich jak Bethesda czy Obsidian, konsola nie doczekała się wielu mocnych tytułów ekskluzywnych. Starfield i Avowed nie spełniły oczekiwań, a serie Halo i Gears of War straciły na znaczeniu. Tymczasem – jak podkreśla Comicbook.com – Sony konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję hitami pokroju God of War, Horizon czy The Last of Us, co przywodzi na myśl błędy Microsoftu z czasów Xbox One. Według serwisu, ironiczne jest to, że Microsoft już raz doświadczył podobnych trudności – przy premierze Xbox One. Wówczas konieczne było odbudowanie wizerunku, większa transparentność i inwestycje w jakość gier. Teraz, w obliczu rosnących cen i restrukturyzacji, firma zdaje się ponownie stanąć przed podobnym wyzwaniem. Jeśli firma nie zrewiduje swojej strategii, Xbox Series X może podzielić los Xbox One i zmarnować potencjał. Czy sytuacja jest faktycznie tak zła, jak zostało to przedstawione, czy może istnieje nadzieja dla strategii Xbox? Dajcie znać w komentarzu.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





