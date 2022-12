Microsoft z pokazem na początku 2023 roku? Insider dzieli się informacjami

Amerykańska firma szykuje się rzekomo do prezentacji swoich produkcji.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, na gali The Game Awards 2022 zabrakło zapowiedzi od Microsoftu. Aaron Greenber – wiceprezes działu Xbox – postanowił jednak uspokoić fanów i zapewnił, że firma ma „wiele do pokazania i ogłoszenia” na temat nadchodzących produkcji, a zainteresowani nie będą musieli czekać zbyt długo na nowe informacje. Tymczasem do sieci trafiły nieoficjalne informacje, według których amerykańska firma zamierza wkrótce zaprosić graczy na prezentację swoich tytułów.

Microsoft ma rzekomo zorganizować własny pokaz gier w I. kwartale 2023 roku

Jez Corden – znany branżowy insider i dziennikarz – w artykule opublikowanym na łamach portalu Windows Central ujawnił, że usłyszał pogłoski, które sugerują, że Microsoft szykuje się do własnego pokazu gier. Prezentacja miałaby się rzekomo odbyć już w I. kwartale 2023 roku, a całość miałaby przypominać wydarzenia X0, które amerykańska firma organizowała jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa.



Podczas pokazu prawdopodobnie pojawiłyby się zarówno zapowiedzi zupełnie nowych produkcji, jak i aktualizacje oraz materiały dotyczące ujawnionych już wcześniej tytułów. Microsoft oczywiście nie odniósł się do powyższych doniesień. Posiadaczom konsol Xbox, którzy czekają na nowe wieści na temat takich gier jak Redfall czy Starfield, nie pozostaje więc na ten moment nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną zapowiedź wydarzenia.