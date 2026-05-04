Esport wypada z olimpijskich planów? MKOl miał schować projekt do szuflady

Chodziło o większe powiązanie olimpizmu z esportem. W tym celu miało powstać Olympic Esports Games.
Temat Olympic Esports Games w zawieszeniu?
Tak było w lipcu 2024. Z kolei w maju 2026, czyli niemal 2 lata później, pojawiają się plotki, jakby entuzjazm MKOl-u w kwestii esportu znacząco osłabł. Jak donosi japoński serwis Kyodo, Międzynarodowy Komitet Olimpijski miał zawiesić na czas nieokreślony wszelkie dyskusje dotyczące tematyki esportowej. Nie bez znaczenia ma być fakt, że w czerwcu ubiegłego roku doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego komitetu. Po 12 latach posadę tę opuścił Thomas Bach, jego następczynią została zaś Kirsty Coventry. Pochodząca z Zimbabwe 42-latka rzekomo nie jest zainteresowana współpracą z branżą elektronicznej rywalizacji.
