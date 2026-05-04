Esport wypada z olimpijskich planów? MKOl miał schować projekt do szuflady

Maciej Petryszyn
2026/05/04 22:00
Dwa lata temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapowiedział zaskakujący ruch. Dla jednych zrozumiały, dla innych mocno dyskusyjny.

Chodziło o większe powiązanie olimpizmu z esportem. W tym celu miało powstać Olympic Esports Games.

Olympic Esports
Temat Olympic Esports Games w zawieszeniu?

Tak było w lipcu 2024. Z kolei w maju 2026, czyli niemal 2 lata później, pojawiają się plotki, jakby entuzjazm MKOl-u w kwestii esportu znacząco osłabł. Jak donosi japoński serwis Kyodo, Międzynarodowy Komitet Olimpijski miał zawiesić na czas nieokreślony wszelkie dyskusje dotyczące tematyki esportowej. Nie bez znaczenia ma być fakt, że w czerwcu ubiegłego roku doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego komitetu. Po 12 latach posadę tę opuścił Thomas Bach, jego następczynią została zaś Kirsty Coventry. Pochodząca z Zimbabwe 42-latka rzekomo nie jest zainteresowana współpracą z branżą elektronicznej rywalizacji.

Przypomnijmy, że wcześniej ideą stojącą za Olympic Esports Games było przyciągnięcie młodszej widowni, która często nie śledzi sportu tradycyjnego, ale ogląda streamerów czy nawet turnieje esportowe. Sama Coventry ma jednak ponownie kłaść większy nacisk na dyscypliny już funkcjonujące w ramach olimpizmu. – Tempo prac [związanych z esportem – przyp. red. ulegnie spowolnieniu pod rządami obecnej przewodniczącej Kirsty Coventry – możemy wyczytać w tekście opublikowanym przez wspomniane Kyodo. Dla zwolenników większych związków z elektroniczną rywalizacją to kolejny cios po tym, jak odwołano pierwszą edycję Olympic Esports Games, która miała odbyć się w Arabii Saudyjskiej w 2027 roku.

Odwołano ją przez brak porozumienia z Saudyjczykami. Sama Arabia Saudyjska nie pozostała jednak bierna – zamiast tego Esports Foundation z Rijadu powołała do życia Esports Nations Cup, którego pierwsza edycja już w tym roku. A Igrzyska Olimpijskie? Tam na razie trwa ograniczanie liczby dyscyplin. Okazuje się, że na zimowych zawodach w 2030 roku i letnich w roku 2032 pojawi się mniej sportów niż dotychczas.

Źródło:https://insider-gaming.com/ioc-suspends-esports-commission-activities/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

