Microsoft Flight Simulator 2024 na PS5 i PS5 Pro bez przewagi nad Xboxem? Digital Foundry wskazuje jeden kluczowy problem

Microsoft Flight Simulator 2024 trafił na PS5, ale nie wszystko działa tak dobrze jak na Xboksie.

Premiera Microsoft Flight Simulator 2024 na konsolach PlayStation to ważny moment dla całej marki, dotąd nierozerwalnie związanej z ekosystemem Microsoftu. Analiza techniczna Digital Foundry pokazuje jednak, że przejście na PS5 i PS5 Pro wiąże się z zauważalnymi kompromisami. Microsoft Flight Simulator 2024 – dane map i streaming terenu Pod względem oprawy wizualnej wersja na PS5 jest bardzo zbliżona do Xbox Series X, jednak kluczowa różnica dotyczy sposobu zarządzania danymi świata. Na konsolach Microsoftu gracze mogą pobrać na dysk nawet blisko 500 GB szczegółowych danych map, co znacząco ogranicza potrzebę ciągłego strumieniowania.

Na PS5 taka opcja nie jest obecnie dostępna. Cały teren doczytywany jest w czasie rzeczywistym z internetu, co — nawet przy szybkim łączu — prowadzi do widocznych problemów z doczytywaniem obiektów, takich jak budynki czy drzewa. W tym aspekcie Xbox Series X oferuje wyraźnie stabilniejsze doświadczenie. Różnice pomiędzy podstawowym PS5 a modelem Pro są zauważalne, choć trudno nazwać je rewolucyjnymi. Standardowa wersja generuje obraz w 1440p, natomiast PS5 Pro podnosi rozdzielczość do natywnego 1800p, które następnie rekonstruowane jest do 4K. Efektem jest nieco ostrzejszy obraz oraz lepszy zasięg rysowania obiektów. Mimo wcześniejszych oczekiwań, PS5 Pro nie oferuje zaawansowanego ray tracingu. Cienie i odbicia korzystają z tych samych technik co na bazowym modelu, co skutkuje migotaniem krawędzi oraz błędami w odbiciach na wodzie.

Wszystkie konsolowe wersje celują w 30 klatek na sekundę przy odświeżaniu 60 Hz. Digital Foundry zwraca uwagę, że nawet PS5 Pro ma problemy z utrzymaniem tego limitu nad dużymi metropoliami — w miastach takich jak Barcelona czy Rio de Janeiro liczba klatek potrafi spaść do około 20. Podłączenie telewizora 120 Hz z obsługą VRR pozwala odblokować limit FPS, co skutkuje zakresem 30–40 klatek na sekundę. Stabilne 60 FPS pozostaje jednak poza zasięgiem zarówno PS5, PS5 Pro, jak i Xbox Series X. W bezpośrednim porównaniu PS5 Pro wypada solidnie, lecz nie przejmuje dominacji. Konsola Sony oferuje wyższą rozdzielczość, jednak Xbox Series X często utrzymuje o 1–2 klatki na sekundę więcej w najbardziej wymagających scenach. Kluczową przewagą platformy Microsoftu pozostaje możliwość lokalnej instalacji danych map, która eliminuje zależność od jakości połączenia internetowego.