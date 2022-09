Microsoft Flight Simulator 2020 – gracze przyglądają się huraganowi

Obserwacja żywiołu, z którym na żywo nikt z nas nie chciałby mieć do czynienia.

Microsoft Flight Simulator zadebiutował w 2020, jednak wciąż wiele osób gra w tę produkcję. Tytuł oferuje możliwość lotu do praktycznie każdego zakątka naszej planety – a wszystko w naprawdę pięknej oprawie wizualnej. Dodatkowo jeśli mamy opłaconą usługę Xbox Game Pass, to możemy latać bez dodatkowych opłat.

Asobo Studio pracuje nad grą wyścigową?

Przy okazji warto przypomnieć, że autorzy MS Flight Simulator szykują się do premiery A Plague Tale Requiem, czyli kontynuacji przygodowej gry akcji osadzonej w średniowieczu. Co więcej, w internecie swego czasu pojawiały się pogłoski, jakoby deweloper miał pracować nad nową produkcją wyścigową. W tym przypadku raczej jednak nie ma co liczyć na realistyczny projekt, a raczej coś w rodzaju “bajkowych” gier o gokartach w stylu Mario Kart.