Microsoft najwyraźniej zmierza w kierunku stworzenia w Windows trybu umożliwiającego uruchamianie go na konsolach mobilnych.

Projekt ten powstał w ramach trwającego hackathonu dla pracowników Microsoftu, w którym mogą przedstawiać swoje pomysły lub projekty. Jeśli któryś z nich uzyskuje zielone światło od kierownictwa, może trafić do realizacji. Czy tak będzie w przypadku konsoli mobilnej?

Microsoft bada możliwe koncepcje dotyczące trybu przenośnego w systemie Windows dla urządzeń podobnych do Steam Deck. Film, który wyciekł, opublikowany na Twitterze przez h0x0d, pokazuje wczesne prace koncepcyjne i prototypowe zoptymalizowanego interfejsu użytkownika systemu Windows 11 dla urządzeń przenośnych oraz programu uruchamiającego i powłoki do gier zaprojektowanej dla ekranów dotykowych.

Co prawda Valve oferuje sterowniki dla systemu Windows na Steam Deck, ale interfejs użytkownika systemu Windows jest trudny w nawigacji za pomocą dotyku lub kontrolera i nie ma dedykowanego programu uruchamiającego, takiego jak SteamOS.

Microsoft chce zmusić Windowsa do pracy na konsolach mobilnych?

Film prezentuje program uruchamiający, który może otwierać gry ze Steam, PC Game Pass, EA Play, Epic Games Store i nie tylko. Ten przenośny prototyp zawiera również klawiaturę zoptymalizowaną pod kątem Steam Deck, którą można nawigować za pomocą kontrolera, a nawet pływający pasek zadań, który Microsoft testował już wcześniej.

Chociaż ten projekt może nigdy nie zostać zrealizowany to super, że pracownicy firmy Microsoft naciskają, aby tak się stało. Ciekawe jest też jakie są ambicje Microsoftu pod kątem mobilności Windowsa 11 i jego następców. Jest o co walczyć – widać nowy trend na rynku, są konsole konkurencji, a biblioteka gier giganta jest ogromna. Dodatkowo kłania się tu rozwijany mocno gaming w chmurze, a więc opakowanie go w odpowiednio działającego Windowsa byłoby idealnym rozwiązaniem.