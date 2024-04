Microsoft chce przyspieszyć prace nad Falloutem 5. Ponoć ciśnienie na szybszą premierę jest duże

To wcale nie znaczy, że Fallout 5 może trafić do graczy szybko. Prace na pewno potrwają długo, zwłaszcza, że Bethesda od dawna nie ukrywa swego planu, z którego wynika, że premiera The Elder Scrolls VI jest priorytetem. Jednak pojawił się promyk nadziei.

Obecnie formułują plany, w jaki sposób wyprodukować dla nas kolejnego Fallouta i to wcześniej. Z tego, co rozumiem, właśnie o tym mówią.

Możliwym scenariuszem jest przekazanie produkcji nowego Fallouta firmie Obsidian – która wcześniej stworzyła Fallout: New Vegas i zatrudnia twórców pierwszych dwóch głównych gier z serii. Dzięki takiemu manewrowi Bethesda mogłaby spokojnie robić swoje, a Fallout 5 już by powstawał.

Trzeba przyznać, że ma to sens, zwłaszcza, że Fallout: New Vegas spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem przez fanów.