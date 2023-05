Świat Fallout: New Vegas w Minecraft. Poznajcie Minecraft New Vegas

Minecraft New Vegas – tak nazywa się projekt przygotowany przez fanów i moderów. Jak chwalą się sami twórcy, udało im się w całości przenieść mapę Fallout: New Vegas do gry Minecraft. Jak to wygląda w praktyce? Możecie się o tym przekonać na poniższym wideo.

Świat Minecraft New Vegas czeka na graczy

Jak możemy przeczytać w opisie filmu, mapa jest odwzorowana 1 do 1, a twórcy chcą, by gracze doświadczali tego świata na własnych zasadach. Sugerują również, że najlepszą drogą do jego poznawania jest wspólna zabawa poprzez role-play. Przygotowali frakcje, bohaterów niezależnych i sporo aktywności czekających na osoby, które chcą dołączyć do wspólnej zabawy. Nad wszystkim mają czuwać mistrzowie gry, którzy będą zaangażowani w kreowanie ciekawych doświadczeń.



Twórcy zapraszają wszystkich zainteresowanych do dołączenia do wspólnej zabawy, a można to zrobić poprzez odwiedzenie kanału na platformie Discord. Link oraz wymagania znajdziecie w opisie trailera.