Bethesda "gra we wczesne wersje" The Elder Scrolls VI i świętuje 30. rocznicę serii

Deweloperzy poinformowali, że "grają we wczesne wersje" The Elder Scrolls VI.

Z okazji 30-lecia serii The Elder Scrolls deweloperzy ze studia Bethesda Softworks opublikowali wpis na Twitterze/X, w którym potwierdzili, że „grają we wczesne wersje” gry The Elder Scrolls VI. Do tego zespół postanowił pokrótce podsumować dotychczasową historię cyklu i podziękować za wsparcie wiernych fanów.

Bethesda świętuje 30. rocznicę serii The Elder Scrolls. Deweloperzy „grają we wczesne wersje” TES 6