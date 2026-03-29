Michael Myers podbije świat gier? Halloween otrzymało datę premiery i gameplay

Mikołaj Ciesielski
2026/03/29 12:30
Wiemy, kiedy gracze będą mogli wcielić się w Michaela Myersa.

W sierpniu ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi Halloween – nowej gry wideo na podstawie kultowej serii horrorów. Wówczas poinformowano, że wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku w 2026 roku, ale zabrakło konkretów. Na szczęście deweloperzy ze studia Illfonic w końcu ujawnili, kiedy dokładnie ich produkcja trafi w ręce graczy.

Ujawniono datę premiery gry Halloween. Zobaczcie 7-minutowy gameplay

Zgodnie z przekazanymi informacjami Halloween zadebiutuje na rynku 8 września 2026 roku. Wraz z datą premiery w sieci pojawił się również kilkuminutowy materiał wideo przedstawiający szczegóły rozgrywki. Zainteresowani mogą więc sprawdzić, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji, choć deweloperzy ze studia Illfonic zaznaczają, że nie jest to finalna wersja.

Jest noc Halloween 1978 roku. Niczego niepodejrzewające rodziny ze spokojnego miasteczka Haddonfield przygotowują się do świąt, a zło powraca do domu. Wciel się w Michaela Myersa i ucieleśnij zło lub ocal swoich sąsiadów jako bohater Haddonfield w Halloween, najlepszej asymetrycznej grze typu sandbox horror – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec warto dodać, że Halloween zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Deweloperzy ze studia Illfonic zapewniają, że w najbliższych miesiącach podzielą się kolejnymi informacjami na temat swojej produkcji. Gracze mogą spodziewać się szczegółów na temat rozwoju postaci, personalizacji, czatu lokalnego i „innych ekscytujących elementów rozgrywki”.

Źródło:https://youtu.be/BPJ83MKWJuc

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

