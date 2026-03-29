Michael Myers podbije świat gier? Halloween otrzymało datę premiery i gameplay

W sierpniu ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi Halloween – nowej gry wideo na podstawie kultowej serii horrorów. Wówczas poinformowano, że wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku w 2026 roku, ale zabrakło konkretów. Na szczęście deweloperzy ze studia Illfonic w końcu ujawnili, kiedy dokładnie ich produkcja trafi w ręce graczy.

Ujawniono datę premiery gry Halloween. Zobaczcie 7-minutowy gameplay

Zgodnie z przekazanymi informacjami Halloween zadebiutuje na rynku 8 września 2026 roku. Wraz z datą premiery w sieci pojawił się również kilkuminutowy materiał wideo przedstawiający szczegóły rozgrywki. Zainteresowani mogą więc sprawdzić, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji, choć deweloperzy ze studia Illfonic zaznaczają, że nie jest to finalna wersja.