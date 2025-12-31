Michael J. Fox wraca do aktorstwa. Pierwsze spojrzenie na wyjątkowy powrót gwiazdy Powrotu do przyszłości

Michael J. Fox, jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów lat 80. i 90., znany z roli Marty’ego McFly’ego w trylogii Powrót do przyszłości, po pięciu latach przerwy ponownie pojawi się przed kamerą. Apple TV+ zaprezentowało zwiastun 3. sezonu serialu Terapia bez trzymanki, w którym zobaczymy go w roli gościnnej.

Michael J. Fox z gościnnym występem w serialu Apple TV

Powrót Foxa ma wyjątkowy, ale i poruszający kontekst. Aktor od lat zmaga się z chorobą Parkinsona, zdiagnozowaną u niego już na początku lat 90., a publicznie ujawnioną w 1998 roku. Choroba wyraźnie odbiła się na jego zdrowiu, wpływając m.in. na mowę i pamięć, co w 2020 roku skłoniło go do ogłoszenia aktorskiej emerytury. Kilka lat wcześniej na tej samej platformie zadebiutował film dokumentalny pt. Nieustannie o zmaganiach aktora z chorobą.