Michael J. Fox wraca do aktorstwa. Pierwsze spojrzenie na wyjątkowy powrót gwiazdy Powrotu do przyszłości

Jakub Piwoński
2025/12/31 07:30
Aktora ostatnio widzieliśmy w filmie dokumentalnym o nim samym pt. Nieustannie.

Michael J. Fox, jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów lat 80. i 90., znany z roli Marty’ego McFly’ego w trylogii Powrót do przyszłości, po pięciu latach przerwy ponownie pojawi się przed kamerą. Apple TV+ zaprezentowało zwiastun 3. sezonu serialu Terapia bez trzymanki, w którym zobaczymy go w roli gościnnej.

Terapia bez trzymanki
Terapia bez trzymanki

Michael J. Fox z gościnnym występem w serialu Apple TV

Powrót Foxa ma wyjątkowy, ale i poruszający kontekst. Aktor od lat zmaga się z chorobą Parkinsona, zdiagnozowaną u niego już na początku lat 90., a publicznie ujawnioną w 1998 roku. Choroba wyraźnie odbiła się na jego zdrowiu, wpływając m.in. na mowę i pamięć, co w 2020 roku skłoniło go do ogłoszenia aktorskiej emerytury. Kilka lat wcześniej na tej samej platformie zadebiutował film dokumentalny pt. Nieustannie o zmaganiach aktora z chorobą.

Terapia bez trzymanki wykorzystuje ten temat w sposób znaczący. W serialu postać grana przez Harrisona Forda również choruje na Parkinsona, a w jednej ze scen nowego sezonu obaj aktorzy spotykają się w ośrodku neurologicznym. Gdy bohater Forda wypowiada diagnozę na głos, Fox odpowiada żartem, pokazując, że mimo wszystko nie stracił charakterystycznego dystansu i humoru.

Nie wiadomo jeszcze, czy Fox gra samego siebie, czy fikcyjną postać, jednak sam jego powrót przed kamerę ma symboliczne znaczenie. Premiera 3. sezonu Terapii bez trzymanki zaplanowana jest na 28 stycznia, a dla wielu widzów będzie to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów serialu.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/first-look-at-michael-j-foxs-acting-return-after-5-years/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




