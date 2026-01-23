Gwiazda Stranger Things zdetronizowała Taylor Swift na Spotify. Joe Keery rozbija bank utworem End Of Beginning

Joe Keery rozpoczął rok od znaczącego sukcesu na Spotify. Aktor znany z roli Steve’a Harringtona w serialu Netfliksa, Stranger Things, a jednocześnie muzyk występujący pod pseudonimem Djo, zepchnął Taylor Swift z pierwszego miejsca listy najczęściej odtwarzanych utworów na platformie streamingowej.

Joe Keery zdominował Spotify

Singiel End Of Beginning. mimo że ma już ponad trzy lata, wyprzedził utwór Taylor Swift, The Fate Of Ophelia, który przez 78 kolejnych dni utrzymywał się na szczycie Spotify po premierze albumu The Life of a Showgirl w październiku. Jak informuje VICE, synth-popowy utwór Djo znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Spotify z wynikiem 1,38 miliona odtworzeń. To już drugi raz od 2024 roku, gdy utwór End Of Beginning znalazł się na szczycie zestawienia. Piosenka pochodzi z drugiego studyjnego albumu Djo zatytułowanego Decide. W 2024 roku piosenka zaczęła zyskiwać ogromną popularność na TikToku, co doprowadziło do jej oficjalnego wydania jako singla 1 marca 2024 roku.