Gwiazda Stranger Things zdetronizowała Taylor Swift na Spotify. Joe Keery rozbija bank utworem End Of Beginning

Joe Keery z popularnego serialu Stranger Things, zdetronizował Taylor Swift na Spotify swoim starym utworem End Of Beginning.
Joe Keery rozpoczął rok od znaczącego sukcesu na Spotify. Aktor znany z roli Steve’a Harringtona w serialu Netfliksa, Stranger Things, a jednocześnie muzyk występujący pod pseudonimem Djo, zepchnął Taylor Swift z pierwszego miejsca listy najczęściej odtwarzanych utworów na platformie streamingowej.
Joe Keery zdominował Spotify
Singiel End Of Beginning. mimo że ma już ponad trzy lata, wyprzedził utwór Taylor Swift, The Fate Of Ophelia, który przez 78 kolejnych dni utrzymywał się na szczycie Spotify po premierze albumu The Life of a Showgirl w październiku. Jak informuje VICE, synth-popowy utwór Djo znalazł się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Spotify z wynikiem 1,38 miliona odtworzeń. To już drugi raz od 2024 roku, gdy utwór End Of Beginning znalazł się na szczycie zestawienia. Piosenka pochodzi z drugiego studyjnego albumu Djo zatytułowanego Decide. W 2024 roku piosenka zaczęła zyskiwać ogromną popularność na TikToku, co doprowadziło do jej oficjalnego wydania jako singla 1 marca 2024 roku.
To nie jedyny sukces Joe Keery’ego w ostatnich dniach. Ujawniono również, że to właśnie on stał za decyzją o wykorzystaniu utworu Heroes Davida Bowiego w finałowej scenie serialu Stranger Things, którego ostatni odcinek zadebiutował 1 stycznia 2026 roku. Ross Duffer w rozmowie z serwisem Netflix Tudum, powiedział:
To właściwie Joe Keery zasugerował, żebyśmy użyli wersji Bowiego. Gdy tylko Joe to zaproponował, od razu wiedzieliśmy, że to idealny utwór na zakończenie serialu. W pewnym sensie jest to hymn Stranger Things, a użycie oryginalnej wersji Bowiego wydało się najbardziej trafne na finał.
Oficjalne konto Davida Bowiego na Instagramie również odniosło się do wydarzenia, publikując niepublikowane wcześniej zdjęcia z sesji okładkowej albumu Heroes. W opisie posta możemy przeczytać:
Nowy Rok przyniósł na Netflixie emisję finałowego odcinka fenomenalnie popularnego i wysoko ocenianego serialu Stranger Things. Po dziesięciu latach produkcji ostatnim utworem całej serii jest Heroes Davida Bowiego, jednego z najodważniejszych innowatorów i najbardziej trwałych wizjonerów w historii muzyki. Po finałowej scenie ósmego odcinka piątego sezonu, serial nie przechodzi do standardowych napisów końcowych. Zamiast tego pojawia się nostalgiczna, animowana sekwencja, a Heroes wybrzmiewa w całości.
